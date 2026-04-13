[MLB] 다저스 사사키, 디그롬에 완패... 김혜성 2타수 무안타

AI 핵심 요약beta
- 다저스는 13일 디그롬에 막혀 레인저스에 2-5로 패했다.
- 김혜성은 3경기 연속 선발로 나서 2타수 무안타에 그쳤다.
- 7회말 좌완 등판에 교체됐고 ABS 챌린지도 실패했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LA 다저스가 '에이스' 제이콥 디그롬의 벽을 넘지 못했다. 김혜성은 3경기 연속 선발에 나섰지만 데이브 로버츠 다저스 감독의 좌우놀이에 경기 후반 교체 아웃되는 아쉬움만 맛봤다.
다저스는 13일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 텍사스 레인저스와 홈 3연전 최종전에서 2-5로 패했다. 시리즈는 2승 1패로 마무리했다.
김혜성은 9번 유격수로 나서 2타수 무안타 1삼진에 그쳤다. 3경기 연속 선발 출전이었지만 7회말 좌완 제이콥 래츠가 올라오자 미겔 로하스에게 자리를 내주고 교체됐다.
3회말 무사 1루에서 첫 타석에 들어선 김혜성은 디그롬과 2볼 2스트라이크까지 끌고 갔다. 5구째 몸쪽 낮게 떨어지는 슬라이더가 꽉 찬 코스로 들어오자 주심의 손이 올라갔다. 김혜성은 곧바로 헬멧을 두드리며 ABS 챌린지를 요청했지만 판정은 번복되지 않았다. 스트라이크존 구석을 정확히 통과한 공이었다. 앞선 이닝 포수 달튼 러싱에 이어 김혜성까지 연속으로 ABS 챌린지에 실패하면서 다저스는 일찌감치 두 번의 기회를 모두 소진했다.
두 번째 타석인 5회말 1사 1루에서 1볼 2스트라이크에 몰린 김혜성은 4구째 90마일 초반 체인지업을 잡아당겼다. 타구는 곧장 마운드를 향했고 디그롬의 글러브를 맞고 굴절됐다. 병살타 상황이 될 수 있었던 타구였지만 투수가 한 차례 공을 떨어뜨리며 1루 주자는 2루까지 살아 나갔다.
7회말 선두타자 달튼 러싱이 2루타를 날려 1사 2루 기회를 만들자 텍사스는 좌완 래츠를 올렸다. 로버츠 감독은 지체 없이 김혜성을 빼고 우타 내야수 로하스를 투입했다. 로하스는 볼넷으로 걸어나가 1사 1, 2루를 만들었다. 그러나 오타니 쇼헤이가 유격수 인필드 플라이에 그치고 카일 터커의 우전 적시타로 1점만 만회하는 데 그쳤다.
디그롬은 6이닝 4피안타 1피홈런 3볼넷 9탈삼진 1실점으로 승리를 챙겼다. 47번의 스윙 가운데 15번이 헛스윙으로 돌아갈 정도로 위력이 남달랐다. 오타니는 1회 디그롬의 초구 97.9마일 포심을 통타해 우익수 넘어가는 리드오프 홈런을 터뜨리며 연속 경기 출루 행진을 46경기로 늘렸다.
다저스 선발 사사키 로키는 4이닝 5피안타(1피홈런) 5볼넷 6탈삼진 2실점으로 패전투수가 됐다. 매 이닝 주자를 내보내며 스스로를 위기로 몰아넣었다.
psoq1337@newspim.com