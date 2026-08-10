[MLB] '광속구 괴물' 미저로우스키, 역대 두 번째 최소 이닝 200탈삼진

AI 핵심 요약beta
- 밀워키 미저로우스키가 10일 시즌 200탈삼진을 돌파했다.
- 1이닝 만에 달성해 MLB 역대 최소 이닝 2위다.
- 시즌 204탈삼진으로 전체 1위를 굳혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 밀워키 브루어스의 '광속구 괴물' 제이컵 미저로우스키가 역대 두 번째 최소 이닝 만에 시즌 200탈삼진 고지를 돌파하며 구단 역사를 새로 썼다.
미저로우스키는 10일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 미네소타 트윈스와의 홈경기에 선발 등판해 6이닝 4피안타 9탈삼진 3실점으로 호투했다.
대기록은 경기 초반에 작성됐다. 경기 전까지 시즌 195탈삼진을 기록 중이던 미저로우스키는 1회와 2회 각각 삼진 2개씩을 솎아내며 발동을 걸었다. 이어 3회초 첫 타자 앨런 로든을 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 시즌 200번째 탈삼진을 완성했다. 단 129.1이닝 만에 달성한 200탈삼진이다.
스포츠 통계 전문 업체 엘리아스 스포츠 뷰로에 따르면 미저로우스키의 기록은 2023년 123.1이닝 만에 200K를 달성한 스펜서 스트라이더(애틀랜타 브레이브스)에 이은 MLB 역대 최소 이닝 2위 기록이다. 밀워키 구단 역사상으로는 최소 이닝 200탈삼진 신기록이다. 2021년 코빈 번스가 세운 종전 기록(145.2이닝)을 무려 16.1이닝이나 앞당겼다.
이날 삼진 4개를 더 보탠 미저로우스키는 시즌 탈삼진을 204개로 늘리며 메이저리그 전체 1위 자리를 공고히 했다. 올 시즌 22경기에 등판해 133이닝을 투구하며 11승 5패 평균자책점 1.76으로 밀워키 마운드를 든든히 지키고 있다.
미저로우스키는 지난 6월 13일 필라델피아 필리스전에서 최고 시속 168.2㎞의 강속구를 앞세워 95구 15탈삼진 완봉승을 거두며 역대 최다 탈삼진 '매덕스'(100구 미만 완봉승)를 달성한 바 있다. 지난달 27일 콜로라도 로키스전에서도 시속 100마일(약 160.9㎞)이 넘는 공을 한 경기에 66개나 던지며 7타자 연속 삼진이라는 진풍경을 연출했다.
psoq1337@newspim.com