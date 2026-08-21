정부, 다음 주부터 청년 주거 관련 온라인 소통창구 운영

AI 핵심 요약beta
- 정부가 24일부터 온통청년에 청년주거제안 창구를 운영한다.
- 청약·대출·세제·월세지원 등 의견과 건의를 받는다.
- 국조실은 검토·조정 거쳐 실효성 있는 정책으로 연결한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 오는 24일부터 청년정책 플랫폼 온통청년에 청년 주거 제안 관련 전용 소통창구를 운영한다.
국무조정실은 청년세대의 부동산 및 주거 문제에 대한 현실적인 목소리를 폭넓게 수렴하고자 이같이 정했다고 21일 밝혔다.
청년 주거 제안 창구는 청년주택 청약·대출·세제, 결혼패널티, 청년월세지원사업 등에 관한 청년들의 다양한 제안과 건의를 접수하기 위해 설치됐다.
접수된 의견은 기존 온통청년의 청년신문고 답변 시스템과 연계해, 담당 부처의 검토와 국조실의 추가 조정 등을 거쳐 답변을 제공할 계획이다.
단순 의견수렴에 그치지 않고 실제 실효성 있는 정책으로 이어질 수 있도록 사후 관리도 강화한다.
국조실은 더 많은 청년들이 쉽게 참여할 수 있도록 온통청년, 청년인재 DB 및 각 부처 홈페이지 등을 통해 안내하고 주요 청년 소통 채널을 통해서도 참여를 적극 독려한다.
김달원 국조실 청년정책조정실장은 "주거 문제는 청년들의 삶의 질과 결혼·출산 등과 밀접한 관계가 있는 청년 정책의 가장 중요한 과제 중 하나"라며 "청년주거제안을 통해 청년들이 현장에서 느끼는 생생한 고민과 참신한 아이디어가 청년 주거 정책 수립에 실질적으로 도움이 될 수 있도록 청년 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com