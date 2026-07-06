청년 캥거루족, 수도권에 더 많다…"비싼 집값에 독립 무리"

LH토지주택연구원 논문 분석

청년층, 6년 뒤 주거독립 이행률 52.5%

수도권·부모 지원 청년일수록 독립 늦어

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 청년층의 주거독립이 단순한 개인 선택이 아니라 취업 여부와 소득 기반, 주거비 부담에 따라 갈리는 구조적 문제라는 분석이 나왔다. 특히 수도권 거주 청년은 집값 부담으로 경제적 주거독립이 늦어져 청년 주거정책과 고용안정 대책을 함께 추진해야 한다는 지적이다.

국내 아파트 전경 [사진=뉴스핌DB]

6일 LH토지주택연구원은 '2030 청년층의 경제적 주거독립 결정요인 추정' 논문을 통해 이 같이 밝혔다.

연구진은 한국고용정보원의 2012~2020년 자료를 활용해 25~34세 청년층의 독립 여부를 조사했다. 2012~2014년 부모님과 함께 살던 이들이 3년 뒤 독립한 비율은 30.0%로 나타났다. 6년 뒤에는 52.5%가 경제적 주거독립 상태로 옮겨갔다.

주거독립 가능성은 청년의 경제활동 기반에 따라 크게 달라졌다. 여성과 고학력자, 취업자, 비수도권 거주자, 기혼자, 부모로부터 경제적 지원을 받지 않는 청년일수록 경제적 주거독립 가능성이 컸다.

핵심 변수는 취업과 주거비였다. 취업자는 일정한 소득을 바탕으로 생활비와 주거비를 부담할 수 있어 독립 가능성이 높았다. 미취업자는 안정적인 소득이 부족해 독립적인 주거를 마련하기 어려운 것으로 분석됐다.

수도권 거주 청년의 독립 가능성이 낮게 나온 것도 높은 주택가격과 임대료 부담이 독립을 제약하기 때문으로 풀이된다. 황광훈 한국고용정보원 부연구위원은 "청년층의 경제적 주거독립은 단순한 거주 형태의 변화가 아니라, 경제적 자립과 사회적 이동성을 가늠하는 핵심 지표"라고 설명했다.

통계청에 따르면 2023년 기준 30대 청년의 약 54.2%가 부모와 동거하고 있었다. 청년층 독립 지연은 결혼과 출산 문제와도 연결된다. 높은 주거비와 고용 불안정은 독립을 늦추거나 포기하게 만들어 결혼·출산 지연과 1인 가구 증가, 부모에게 경제적으로 의존하는 캥거루족 확대 등으로 이어진다는 주장이다.

황 부연구위원은 "수도권 청년의 경우 직장과 생활 인프라는 수도권에 집중돼 있지만 주거비 부담도 함께 크다"며 "경제적 자립이 이루어진 청년층일수록 부모와의 동거보다 독립적인 생활을 선택할 가능성이 크다"고 말했다.

전문가 사이에서는 현재 청년 주거정책도 주택 공급이나 임대료 지원만으로는 한계가 있다는 지적이 나온다. 황 부연구위원은 "청년의 노동시장 진입과 고용 안정성을 강화하는 정책과 함께, 주거비 부담 완화를 위한 주거지원 정책이 병행될 필요가 있다"고 제언했다.

chulsoofriend@newspim.com