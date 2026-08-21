하나금융그룹, '하나금융그룹 챔피언십' 갤러리 티켓 사전 판매 개시

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 21일 하나금융그룹 챔피언십 티켓 판매를 시작했다.
- 대회는 9월 17일부터 20일까지 안산 더헤븐CC서 열린다.
- 리디아 고·이민지 등 세계 정상급 선수가 출전한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 오는 9월 17일부터 20일까지 경기도 안산 더헤븐컨트리클럽에서 열리는 KLPGA 정규투어 '하나금융그룹 챔피언십'의 갤러리 티켓 사전 판매를 시작한다고 21일 밝혔다.
올해로 8회째를 맞은 이번 대회는 2019년 첫 개최 이래 총상금 15억원(우승 상금 2억 7000만원) 규모를 유지해 온 KLPGA 투어 대표 대회다.
특히 올해는 경기도 안산시 대부도에 위치한 더헤븐컨트리클럽으로 장소를 옮겨 치러지며, 현장에서는 경기 관람과 함께 다양한 갤러리 전용 프로그램이 운영된다. 대회가 열리는 더헤븐컨트리클럽은 서해 해안 지형과 어우러진 코스로, 대회장 변경을 통해 색다른 볼거리를 선보인다. 대회 기간 인근에서 열리는 대부포도축제와 연계한 즐길거리도 마련된다.
이번 대회에는 하나금융그룹 후원 선수 및 해외 무대에서 활약 중인 주요 선수들이 출전한다. LPGA 투어 통산 23승을 기록 중인 리디아 고와 KLPGA 정규투어 첫 승을 노리는 이민지가 출전을 확정했다.
또한 LPGA 자매 동시 우승 기록을 세운 일본의 이와이 아키, 이와이 치히로 자매와 전 세계랭킹 1위 청야니(대만)가 참가한다. 디펜딩 챔피언 이다연을 비롯해 ▲짜라위 분짠(태국) ▲이효송 ▲오수민 ▲권은 등 하나금융그룹 소속 선수들도 출전 명단에 이름을 올렸다.
갤러리 티켓은 오는 9월 16일까지 모바일 앱 '하나원큐'에서 사전 구매할 수 있으며, 하나카드로 사전 결제 시 30%, 현장 결제 시 20% 할인이 적용된다.
안산시 주민에게는 현장 구매 시 20% 할인 혜택이 제공되며, 다문화가정과 대부포도축제 방문객은 증빙 확인을 거쳐 50% 할인받을 수 있다. 하나 나라사랑카드 소지자와 만 18세 이하 미성년자, 국가유공자(동반 4인 포함)는 무료 입장이 가능하다.
하나금융그룹은 가족 단위 관람객을 위해 키즈존, 이벤트 공간, 푸드존, 스내그 골프 체험존 등 현장 편의시설과 참여형 프로그램을 운영할 방침이다.
하나금융그룹 관계자는 "개최지를 안산 더헤븐컨트리클럽으로 옮겨 치르는 첫해인 만큼 내실 있는 대회를 준비하고 있다"며 "세계 정상급 선수들의 경기와 여러 즐길거리가 준비된 행사에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com