하나금융나눔재단, 제18회 다문화가정대상 시상

AI 핵심 요약beta
- 하나금융나눔재단이 22일 제18회 하나다문화가정대상 시상식을 명동사옥에서 개최했다
- 전국 공모와 3개월 심사를 통해 개인 13명과 단체 3곳이 행복가정상·희망가정상·행복도움상을 수상했다
- 베트남 출신 결혼이주민 박지혜씨가 성평등가족부 장관상을 받았고 정부와 재단은 이주민 지원체계 강화를 밝혔다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융나눔재단이 22일 제18회 하나다문화가정대상 시상식을 개최했다. 성평등가족부가 공식 후원하는 이 상은 2009년 국내 최초로 시작된 전국 규모 다문화가정 시상식이다.
시상식은 하나금융그룹 명동사옥에서 열렸으며, 정구창 성평등가족부 차관과 이승열 하나금융나눔재단 이사장, 주한 베트남·우즈베키스탄 부대사 등이 참석했다.
이번 시상식에서는 4월부터 진행된 전국 공모를 통해 3개월간 전문가 심사와 현지 실사를 거친 결과, 개인 13명과 단체 3개가 수상자로 선정됐다. 시상은 행복가정상, 희망가정상, 행복도움상 등 3개 부문으로 나뉘었다.
성평등가족부 장관상은 한국 거주 20년차인 베트남 출신 결혼이주민 박지혜씨가 수상했다. 박씨는 남편 사별 후에도 시어머니와 자녀와 함께 화목한 가정을 이루고 이웃과 더불어 살아가는 모습이 평가됐다.
정구창 차관은 "결혼이민자에 대한 초기 정착 지원을 넘어 역량 개발을 통해 사회 참여를 지원하고, 이주배경 아동·청소년들이 미래인재로 성장하도록 지원체계를 다져나가겠다"고 밝혔다.
하나금융나눔재단은 2005년 하나금융그룹이 국내 은행권 최초로 설립한 자선 공익재단이다.
romeok@newspim.com