이노메트리, 46파이 배터리 인라인 검사 솔루션 공급 개시

AI 핵심 요약beta
- 이노메트리가 20일 46파이 배터리 검사장비를 출하했다.
- 전극 정렬 CT와 이물검사장비로 양산라인에 적용했다.
- 46파이 확산 속 신규 프로젝트와 신사업도 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 2차전지용 X-ray·CT 검사솔루션 전문기업 이노메트리가 주요 고객사의 46파이 원통형 배터리 양산라인용 비파괴검사장비 제작을 완료하고 지난 20일 출하했다고 밝혔다.
이번에 출하된 장비는 지난 2월 수주한 것으로, 전극 정렬 상태를 검사하는 CT 장비와 배터리 내부 이물을 검출하는 X-ray 이물검사장비로 구성된다. 이노메트리 측은 46파이 배터리를 인라인으로 전수 검사하는 CT 장비가 양산라인에 적용되는 첫 사례이며, 이물검사기는 신규로 개발 및 양산라인 적용이라고 설명했다.
현재 배터리 시장에서는 각형 배터리가 주류를 이루고 있으나, 테슬라·BMW 등 완성차 업체들이 46파이 원통형 배터리를 채택하면서 주요 셀 메이커들이 주목하고 있다. 이에 따라 국내 배터리 제조사들도 유럽과 북미를 중심으로 양산라인 구축을 추진하며 품질 및 수율 안정화에 집중하고 있다.
이노메트리는 정밀 광학 기술과 AI 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 다양한 배터리 폼팩터에 대응하는 검사장비 포트폴리오를 구축했다. 현재 이노메트리 공장에서는 46파이 프로젝트 외에도 북미 ESS용 각형 배터리 검사장비와 유럽 전기차용 각형 배터리 검사장비 등 주요 프로젝트를 동시에 제작 중이다.
이노메트리 이갑수 대표는 2분기 실적이 일시적 둔화를 보였으나 수주와 사업 기반은 견조한 흐름을 유지하고 있다고 밝혔다. 그는 주요 고객사를 중심으로 신규 생산라인 구축 및 기존 라인 개조·전환 투자가 이어지고 있으며, 하반기부터 내년까지 국내 및 중국 고객사와 다수의 신규 프로젝트를 협의 중이라고 설명했다.
또한, 첨단산업 분야에서 유리기판(TGV) 검사장비 공급을 확장하고 있으며, 영국 UCL과 차세대 미세크랙 검출 기술 개발을 진행 중이라고 밝혔다. HBM 등 첨단패키징 분야에서는 반도체 제조사와 장비 공급을 협의하고 있으며, CPO는 전문기업과 공동 개발에 착수하는 등 신규 사업에서 진전이 이어지고 있다고 덧붙였다.
whitss@newspim.com