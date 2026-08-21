日 다카이치 총리, 내달 하순 첫 개각 단행 가닥

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 다음 달 하순 첫 내각 개편과 자민당 지도부 인사를 단행하는 방향으로 조율에 들어갔다. 지난해 10월 취임 이후 처음 실시하는 개각으로, 미국 방문을 앞두고 새 진용을 갖춰 정권 운영 동력을 확보하려는 구상으로 풀이된다.

21일 요미우리신문에 따르면 다카이치 총리는 자민당 당직 임기 만료 시기에 맞춰 9월 중·하순 개각과 당 지도부 인사를 실시하는 방안을 검토하고 있다.

다카이치 총리는 9월 하순 유엔총회 참석을 위해 미국을 방문할 예정인 만큼, 출국 전에 새 내각을 출범시키는 방안을 염두에 두고 있다. 다만 임시국회 소집 일정 등 정치 일정을 고려해 최종 시기를 결정할 방침이다.

개각에서는 정권 핵심인 기하라 미노루 관방장관의 유임이 유력한 것으로 알려졌다. 기하라 관방장관은 다카이치 총리의 최측근으로 정보수집·분석 기능 강화 등 핵심 정책을 총괄해왔으며, 국회 운영과 일본유신회와의 협력에서도 중심 역할을 맡고 있다.

여권 내에서는 정권 운영에 없어서는 안 될 인물이라는 평가가 나온다.

다카이치 총리는 현재 각외 협력을 이어가는 일본유신회 인사를 처음으로 내각에 참여시키는 방안도 추진하는 것으로 전해졌다. 구체적인 장관직은 유신회 측 의사를 반영해 결정할 계획이다.

자민당 지도부 인사에서는 스즈키 슌이치 간사장의 연임 여부가 최대 관심사다. 스즈키 간사장은 아소 다로 자민당 부총재의 지원 속에 현직에 올랐던 만큼, 다카이치 총리는 아소 부총재와의 관계까지 고려해 최종 판단할 것으로 전망된다.

이와 함께 지난해 자민당 총재 선거에서 경쟁했던 하야시 요시마사 총무상, 고이즈미 신지로 방위상, 모테기 도시미쓰 외무상, 고바야시 세이지 정조회장의 유임 여부도 주목된다.

자민당은 인사 작업에 앞서 소속 중의원 의원들을 대상으로 정부·당·국회 희망 보직을 묻는 설문조사를 실시했으며, 이를 토대로 인선 작업을 본격화할 예정이다. 정부는 9월 중순 소비세 감세 방침을 담은 세제개정대강을 확정한 뒤 개각에 나설 것으로 전망된다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com