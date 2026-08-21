토스플레이스, 가맹점 방문 간담회 첫 개최

AI 핵심 요약beta
- 토스플레이스가 11일 강남 가맹점을 찾아 간담회를 열었다.
- 외식·카페 등 사장 30여 명이 참석해 운영 애로를 논의했다.
- 토스플레이스는 의견을 서비스 개선과 출시 반영에 활용한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스플레이스는 지난 11일 서울 강남구의 가맹점에서 사장들을 직접 방문해 의견을 듣는 간담회 '찾아가는 토스플레이스'를 진행했다고 21일 밝혔다.
매장 운영으로 바쁜 자영업자들의 현장 목소리를 수집하기 위해 기획된 이번 간담회는 본사 초대 방식 대신 현장 방문 형태로 진행됐다. 첫 거점인 강남의 가맹점 '하프하우스'에는 서울 각지의 외식·카페, 뷰티, 교육, 피트니스, 도소매 등 다양한 업종의 사장 30여 명이 참석했다.
간담회는 공개 질의응답과 그룹별 세션으로 구성됐다. 포스(POS) 기능 개선, 매출·고객 관리, 마케팅 등 매장 운영 전반의 애로사항을 논의했으며, 개발 중인 인공지능(AI) 기반 신규 서비스를 미리 체험하는 시간도 마련됐다.
토스플레이스는 이날 수집한 피드백을 서비스 출시에 반영할 계획이다. 토스플레이스 관계자는 "현장의 목소리를 검토해 서비스 개선으로 이어가겠다"고 말했다. 앞으로 '찾아가는 토스플레이스'를 지속적으로 개최해 전국 가맹점 사장들을 방문할 예정이다.
romeok@newspim.com