서울시, 토스 플레이스 결제 단말기 화면에 '서울페이+' QR 표출

2일부터 토스 플레이스 단말기-서울페이+ 플랫폼 연계 서비스

소비자-소상공인 간편결제...서울사랑상품권 이용 환경 개선

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 토스 플레이스 결제 단말기 화면에 '서울페이+' QR코드를 표시하는 서비스를 도입했다고 14일 밝혔다. 소비자는 단말기에 표시된 QR을 서울페이+ 앱으로 스캔해 바로 서울사랑상품권으로 결제할 수 있다.

이번 서비스는 토스 플레이스 단말기와 서울페이+ 플랫폼을 연계해 소비자와 소상공인의 결제 편의성을 높이기 위해 마련됐다. 토스 플레이스 단말기는 서울 소재 약 8만개 가맹점에 보급돼 있다. 이 가운데 약 3만개가 서울페이+ 가맹점이다.

서울페이+ 결제 방식 [사진=서울시]

소상공인은 별도의 실물 QR을 비치하거나 관리할 필요가 없어졌다. 단말기 화면에 QR이 표시되면서 훼손이나 분실에 따른 재발급 부담도 줄어든다. 서울시에 따르면 지난 1년간 QR 훼손 등으로 인한 유상 재발급은 3887건 발생했으며, 건당 발급 비용은 1만원이다. 시는 이번 서비스로 연간 약 3887만원의 비용 절감 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

결제 방식도 다양해졌다. 소비자는 단말기에 표시된 QR을 서울페이+ 앱으로 스캔해 결제할 수 있다. 기존 삼성페이 터치 결제도 함께 이용할 수 있다.

외국인 관광객의 결제 편의성도 개선된다. 단말기에 표시된 서울페이+ QR을 스캔하면 알리페이, 위챗페이, 유니온페이 등 해외 17개국 53개 간편결제 앱으로 결제할 수 있다. 서울시는 올해 1월 서울표준 QR을 글로벌 간편결제 서비스에 개방했으며, 이후 1~6월 누적 해외 결제금액은 약 30억원을 기록했다.

서울시는 오는 8월 서울 소재 약 2만개 가맹점에 보급된 네이버페이 커넥트 단말기와도 서비스를 연계해 디지털 결제 인프라를 확대할 계획이다.

김경미 서울시 소상공인정책과장은 "이번 토스 플레이스 단말기와 서울페이+ 플랫폼 연계는 시민의 서울사랑상품권 이용 편의와 소상공인의 매장 운영 효율을 동시에 높인다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 민간 결제 인프라와의 협력을 확대해 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 편리한 결제 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com