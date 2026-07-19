토스플레이스, 서울페이 QR 단말기에서 바로 띄운다…서울사랑상품권 결제 지원

AI 핵심 요약beta
- 토스플레이스가 19일 서울사랑상품권 간편결제 서비스를 선보였다고 밝혔다.
- 서울 토스 프론트 단말기 화면의 서울페이 QR을 스캔해 바로 결제할 수 있게 됐다.
- 실물 QR 비치·관리 부담이 줄어 소상공인과 이용자 모두 편의성이 높아졌다고 했다.
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소상공인 QR 관리 부담 줄여 매장 운영도 간편하게
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 비바리퍼블리카(토스)의 결제 단말기 및 포스(POS) 솔루션 공급 자회사 토스플레이스(대표 최재호)가 서울사랑상품권 결제를 보다 편리하게 이용할 수 있는 서비스를 선보였다고 19일 밝혔다. 앞으로 서울 소재 토스 프론트 이용 매장에서는 단말기 화면에 표시되는 서울페이 QR을 통해 서울사랑상품권을 바로 결제할 수 있다.
이번 서비스는 서울시와의 협력으로 이뤄졌다. 이용자는 별도의 서울페이 QR을 찾거나 제공할 필요 없이 결제 단계에서 토스 프론트 단말기 화면에 표시되는 서울페이 QR을 스마트폰으로 스캔해 결제할 수 있다.
그동안 서울사랑상품권 이용자는 매장에 별도로 비치된 QR을 찾아 결제해야 했고, QR이 훼손되거나 분실된 경우 결제가 어려운 불편이 있었다. 이번 서비스 도입으로 결제 단계에서 단말기 화면에 서울페이 QR이 표시되면서 보다 쉽고 편리하게 서울사랑상품권을 이용할 수 있게 됐다.
매장 운영 편의성도 높아질 것으로 기대된다. 소상공인은 별도의 실물 QR을 비치하거나 관리할 필요가 줄어들고, QR 훼손이나 분실에 따른 재발급 부담도 덜 수 있다.
토스플레이스 관계자는 "서울시와의 협력을 통해 시민과 소상공인 모두가 보다 편리하게 이용할 수 있는 결제 환경을 마련했다"며 "앞으로도 사장님들의 운영 부담은 줄이고 고객의 결제 경험은 높일 수 있도록 다양한 결제 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
ssup825@newspim.com