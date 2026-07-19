삼성전자, 사우디 모스크 100곳에 에어컨 1000대 공급

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 19일 사우디 8개 도시 모스크 100곳에 천장형 에어컨 1000대를 공급했다
- 공급 제품은 원형 디자인의 360 카세트로 균일 냉방·저소음·50℃ 이상 고온 대응 성능을 갖췄다
- 삼성전자는 고루스 채리티와 협력해 모스크 공급을 확대하고 중동 공조 사업을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 사우디아라비아의 주요 8개 도시에 위치한 모스크 100곳에 천장형 시스템에어컨 1000대를 공급한다고 19일 밝혔다.
공급되는 제품은 세계 최초로 원형 디자인을 적용한 '360 카세트'다. 기존 사각형 제품과 달리 공간 전체에 균일한 냉방을 제공한다.
360 카세트는 특허받은 '부스터 팬' 기술로 냉기를 수평 방향으로 넓고 멀리 보낸다. 높은 천장과 개방형 구조를 가진 모스크에서도 냉기를 고르게 전달할 수 있다. 천장 설치 방식으로 바닥 공간 활용도를 높였으며, 저소음 설계로 예배에 적합한 정숙한 환경을 구현한다.
실외기는 사우디아라비아의 고온 기후를 고려해 외기온도 50℃ 이상의 환경에서도 안정적인 냉방 성능을 낼 수 있도록 설계됐다. 제품 패널에는 이슬람 전통 문양을 반영한 전용 디자인을 적용해 모스크의 내부 공간과 조화를 이룬다.
삼성전자는 지난 6월 모스크 리노베이션 사업을 추진하는 현지 파트너 '고루스 채리티'와 업무협약을 체결했다. 사우디 내 모스크를 대상으로 한 공급 협력을 확대할 계획이다.
중동 지역에서는 지난해 사우디 리야드 대중교통 시설에 시스템에어컨을 공급했고, 아랍에미리트 두바이의 사립학교 '로열 그래머 스쿨 길퍼드 두바이'에 빌딩 통합 솔루션을 공급한 바 있다.
kji01@newspim.com