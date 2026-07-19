LG전자, 압구정 재건축 단지에 가전 구독 서비스 공급

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 19일 현대건설과 협력해 압구정 재건축 단지에 가전 구독 서비스를 제공한다고 밝혔다.
- 입주 세대는 프리미엄 빌트인 가전과 5년간 전문 케어를 결합한 구독 모델을 선택할 수 있다.
- LG전자는 씽큐 온 기반 AI홈과 우리 단지 연결 서비스로 세대 내 가전·IoT와 단지 인프라를 연동해 B2B 주거 시장 공략에 속도를 내고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 현대건설과 협력해 서울 압구정 재건축 단지에 가전 구독 서비스를 공급한다고 19일 밝혔다. 조합원 7000여 세대가 신축 아파트 입주 시 프리미엄 빌트인 가전과 전문 케어 서비스를 결합한 구독 모델을 선택할 수 있다.
구역별로 냉장고, 세탁기, 건조기, 스타일러, 식기세척기 등 5~7종의 가전이 제공된다. 3·5구역 펜트하우스에는 'SKS'와 'LG 시그니처' 등 초프리미엄 브랜드 제품이 적용된다.
구독을 선택한 입주민은 입주 후 5년간 전문 매니저의 케어 서비스를 받는다. 가전제품 분해 세척과 성능 점검 등이 포함되며, 무상 기간 종료 후에도 별도 케어십 가입을 통해 제품 관리를 계속 받을 수 있다.
LG전자는 구독 서비스와 함께 'AI홈'을 B2B 주거 시장 공략의 핵심으로 추진 중이다. 최근 국내 건설사와 업무협약을 맺고 AI홈 허브 '씽큐 온(ThinQ ON)'을 기반으로 차세대 AI홈을 공동 개발하고 있다. 세대 내 가전과 IoT 기기 제어뿐 아니라 엘리베이터 호출, 커뮤니티 예약 등 아파트 단지 인프라까지 하나의 시스템으로 연동할 계획이다.
LG전자의 씽큐 앱 '우리 단지 연결' 서비스 적용 세대는 올해 상반기 기준 30만 세대를 넘어섰다. 입주민은 씽큐 온과 앱을 연동해 음성만으로 세대 내 기기 제어부터 공용 시설 이용까지 이용할 수 있다.
kji01@newspim.com