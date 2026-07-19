KOTRA, K부품사 52곳 美 완성차 공급망 공략…포드·스텔란티스에 기술력 입증

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- 코트라가 14일 미국 디트로이트에서 포드·스텔란티스와 한국 부품사 협력 행사를 열어 국내 부품사의 글로벌 공급망 진입을 추진했다.
- 행사에서 국내 52개 부품사가 포드·스텔란티스 본사 구매·기술 책임자를 대상으로 기술력과 공급 역량을 소개하며 협력 가능성을 타진했다.
- 코트라는 관세·전기차 전환 등 수출 난관 속에 하반기 독일·일본·브라질에서 수출 상담회를 열어 현대차·기아와 함께 해외 공급망 진입 지원을 확대할 계획이다.
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포드·스텔란티스 본사서 전시 상담회…52개 부품사 참가
관세·전기차 전환 속 기술력·공급망 안정성으로 활로 모색
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 대한무역투자진흥공사(KOTRA, 사장 강경성)가 현대자동차·기아와 함께 국내 자동차 부품사의 글로벌 완성차 공급망 진입 확대에 나섰다.
코트라는 현대차·기아와 협력해 지난 14일(현지시간)부터 사흘간 미국 디트로이트에서 '포드-한국 부품사 협력 데이(Ford-Korean Suppliers Day)'와 '스텔란티스 혁신 테크쇼(Stellantis Innovation Tech Show)'를 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 코트라와 현대차·기아가 지난 8일 국내 자동차 부품사의 해외 진출 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 이후 처음 추진한 협력 사업이다.
◆ 포드·스텔란티스 본사서 K부품 기술력·공급 역량 선보여
포드와 스텔란티스 본사에서 열린 전시 상담회에는 현대차·기아 협력사 44개사를 포함한 국내 자동차 부품기업 52개사가 참가했다. 참가 기업들은 글로벌 완성차 기업(OEM) 구매 및 기술 책임자를 대상으로 제품과 공급 역량을 소개했다.
코트라는 올해 초 디트로이트무역관을 통해 포드와 스텔란티스로부터 37개 수요 부품과 납품 요건을 확보한 뒤 국내 참가 기업을 발굴했다.
행사에서는 포드와 스텔란티스의 구매 정책 설명회와 1대1 전시 상담, 네트워킹 간담회 등이 진행됐다.
포드 측은 미국·멕시코·캐나다협정(USMCA) 역내 생산공장을 보유한 기업이 유리하다는 점을 설명했고, 스텔란티스는 혁신 기술을 통한 원가 절감과 공급망 안정성을 핵심 평가 요소로 제시했다.
코트라는 최근 글로벌 완성차 기업들이 부품사 선정 과정에서 가격 경쟁력보다 기술력과 공급망 안정성을 더욱 중요하게 평가하는 추세라고 분석했다.
팬데믹 이후 반도체 공급난과 관세 리스크를 겪으면서 안정적인 공급 능력과 북미 생산거점을 갖춘 기업에 대한 선호가 높아지고 있다는 설명이다.
현장을 찾은 포드 경영진과 구매 담당자들은 국내 부품기업의 제품과 기술을 직접 확인하며 협력 가능성을 타진했다. 스텔란티스 관계자들도 K부품사의 혁신 기술이 중장기 성장 전략인 'FaSTLAne 2030' 추진에 도움이 될 것으로 기대감을 나타냈다.
◆ 하반기 독일·일본·브라질서 완성차 공급망 진입 지원 확대
코트라는 이번 사업을 계기로 글로벌 완성차 기업들의 구매 수요를 지속적으로 발굴하고, 올해 하반기에는 독일과 일본, 브라질에서도 현지 완성차 기업 수요에 맞춘 수출 상담회를 개최할 계획이다.
작년 국내 자동차 부품 수출은 211억달러로 전년보다 6.0% 감소했다. 올해 상반기 잠정 수출액도 100억3000만달러로 전년 동기 대비 6.3% 줄었다. 미국발 관세와 전기차 전환, 현지 생산 확대가 국내 부품업계의 수출 여건을 압박한 영향이다.
코트라는 해외 조직망을 활용해 완성차 기업의 구매 수요와 납품 요건을 선제적으로 확보하고, 현대차·기아와 협력해 국내 협력사의 해외 진출을 지원할 방침이다.
강경성 코트라 사장은 "자동차 부품업계가 관세와 전기차 전환, 현지화 확대라는 대전환기를 맞고 있지만 여전히 뛰어난 품질과 경쟁력을 갖추고 있다"며 "글로벌 완성차 기업의 수요를 적극 발굴하고 현대차·기아와 협력해 국내 부품기업의 글로벌 공급망 진입을 확대할 수 있도록 총력 지원하겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com