국민의힘 "쿠팡 화재…소방자원 투입·안전확보 총력 다해야"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 19일 인천 쿠팡 물류센터 화재에 소방자원 총투입과 소방대원 안전 확보를 당부했다.
- 물류센터 내 가연성 물질로 진화 장기화와 인근 지역 우려가 커져 고가 사다리차 등 특수 장비 투입을 촉구했다.
- 국민의힘은 소방대원들이 진화와 안전에 집중할 수 있도록 필요한 지원을 차질 없이 하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 화재가 하루 넘게 이어지는 가운데 국민의힘은 소방자원의 빈틈없는 투입과 소방대원 안전확보에 총력을 다해달라고 관계 당국에 당부했다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 19일 "극도로 위험한 현장 상황에서 무엇보다 엄중하게 다뤄져야 할 것은 우리 소방관들의 안전"이라며 이같이 밝혔다.
최 수석대변인은 "물류센터 내부의 막대한 가연성 물질로 인해 진화 작업이 장기화되면서 인근 지역의 우려도 커지고 있다"며 "국가소방동원령이 발령된 만큼, 현장의 상황에 맞춰 고가 사다리차와 특수 장비 등 가동 가능한 소방 자원이 현장에 빈틈없이 투입되어 피해 확산을 막는 데 총력을 기울여주시길 바란다"고 했다.
이어 "지금 이 순간에도 유독가스와 고열의 현장에서 사투를 벌이고 계실 소방대원들의 헌신에 깊이 감사드린다"며 "진화도 시급하지만 현장 지휘부는 대원들의 안전 확보를 최우선에 두고 작전을 이끌어 주시기를 당부드린다"고 했다.
최 수석대변인은 "국민의힘은 현장의 소방대원들이 오직 진화와 안전에만 집중할 수 있도록 필요한 지원이 차질없이 이루어질 수 있게 제 역할을 다하겠다"고 강조했다.
19일 소방당국에 따르면 전날 오전 6시54분께 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 발생한 불은 이날 오전까지 꺼지지 않고 있다.
jeongwon1026@newspim.com