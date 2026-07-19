이란 최고지도자 "美대통령 서명, 무가치하고 효력 없어...패배 안겨줄 것"

AI 핵심 요약beta
- 모즈타바 하메네이가 18일 미국의 MOU 위반을 비난하며 잊지 못할 교훈을 주겠다고 경고했다
- 그는 미국 대통령 서명이 가치와 효력이 없음을 재차 주장하며 미국을 범죄와 약속 파기의 대악마라 비난했다
- 그는 이란과 저항 전선이 적에 맞설 국가적 단결을 강조하며 약점 노출 없이 버티면 적은 결국 패배한다고 했다
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외무차관의 MOU 의무 이행 중단 발표 직후 입장
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 미국이 종전 양해각서(MOU)를 반복적으로 위반했다고 주장하며 잊지 못할 교훈을 안겨줄 것이라고 경고했다.
18일(현지시간) 이란 국영TV 등에 따르면 하메네이는 이날 서면 성명을 통해 "미국 대통령의 서명이 가치도, 효력도 없다는 점을 다시 한번 입증했다"고 밝혔다.
이번 성명은 미국과의 실무협상에서 이란 측 대표를 맡은 카젬 가리바바디 외무차관이 MOU에 따른 이란의 의무 이행을 중단한다고 밝힌 지 몇 시간 만에 나왔다.
모즈타바 하메네이는 성명에서 미국을 "대악마"라고 지칭하며 "범죄와 약속 파기의 어두운 경험은 미국의 부정직함과 비합리성, 신뢰할 수 없음, 비열함을 보여주는 또 하나의 명백한 증거가 됐다"고 주장했다.
이어 "강압과 패권주의, 야만성은 미국의 행동 방식에서 떼려야 뗄 수 없는 요소"라며 "이란과 저항 전선이 적에게 잊을 수 없는 교훈을 줄 것"이라고 경고했다. 저항 전선은 이란이 지원하는 헤즈볼라와 후티 반군 등 중동 내 무장세력을 지칭하는 표현이다.
모즈타바 하메네이는 국가적 단결도 강조했다. 그는 "국가적 단결을 유지하는 것이 최우선 과제"라며 "적이 우리에게서 어떠한 약점의 징후도 감지해서는 안 된다"고 밝혔다.
그러면서 "이를 철저히 지킬 때 적은 결국 후퇴하고 패배할 수밖에 없을 것"이라고 덧붙였다.
모즈타바 하메네이는 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 공습에 의해 부상을 입은 것으로 알려졌다. 권력 승계이후 공개 석상에 한 번도 모습을 드러내지 않고 있다. 이번 성명 발표도 서면으로 이뤄졌다.
mkyo@newspim.com