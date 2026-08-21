KB금융, 글로벌 ESG 지수 'FTSE4Good' 16년 연속 편입

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 21일 FTSE4Good 지수에 16년 연속 선정됐다.
- KB금융은 청년·지역사회·중소기업 지원으로 ESG 점수를 높였다.
- MSCI·DJSI·CDP 등 글로벌 ESG 성과도 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 글로벌 ESG 지수 'FTSE4Good Index Series(이하 FTSE4Good 지수)' 구성종목으로 16년 연속 선정됐다고 21일 밝혔다.
FTSE4Good 지수는 런던증권거래소그룹(LSEG) 산하 지수 제공기관인 FTSE Russell이 기업의 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 성과를 종합 평가해 산출하는 글로벌 ESG 투자지수다.
이번 평가에서 KB금융은 E·S·G 전 영역에서 산업 평균을 웃도는 점수를 받았다. KB금융은 ▲청년 ▲지역사회 ▲중소기업을 대상으로 한 지원 사업을 전개하고 있으며 지속가능경영보고서를 통해 주요 활동 성과를 정기적으로 공개하고 있다.
청년 분야에서는 취업박람회 'KB굿잡'을 비롯해 AI 인재 양성과 창업 및 자립 지원을 운영 중이다. 지역사회 분야에서는 교육·생활 인프라 확충 사업을 진행하며 중소기업 분야에서는 AI·녹색·안전 전환 지원과 함께 사회적기업 대상 임팩트 투자를 추진하고 있다.
아울러 MSCI ESG 평가 5회 연속 AAA등급, 다우존스 지속가능경영지수(DJSI World Index) 10회 연속 편입, CDP 기후변화 대응 평가 2년 연속 A등급 등 주요 글로벌 ESG 지수에서 성과를 유지하고 있다.
KB금융 관계자는 "FTSE4Good 지수 16년 연속 편입은 지속가능경영을 꾸준히 이행해 온 결과"라며 "향후에도 청년·지역사회·중소기업과의 상생 정책을 이어가겠다"고 말했다.
한편 KB국민은행은 지난 6월 신용보증기금과 업무협약을 맺고 무탄소에너지 및 산업계 탈탄소 전환을 위해 약 800억 원 규모의 보증서를 공급하는 등 친환경 금융 지원을 시행 중이다.
eoyn2@newspim.com