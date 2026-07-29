전북 혁신도시서 우리WON금융타운 개소…금융특화도시 도약

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 29일 우리WON금융타운을 개소했다고 밝혔다
- 우리WON금융타운은 금융·사회공헌 결합 복합거점으로 구성됐다고 했다
- 전북도는 4대 금융그룹 집적 기반으로 금융중심지·국제금융센터 조성에 박차를 가할 계획이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4대 금융그룹 집적 완성…금융중심지 지정·국제금융센터 조성 추진 탄력
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 우리금융그룹의 '우리WON금융타운'이 전북혁신도시에서 문을 열며 금융특화도시 조성에 속도가 붙고 있다고 29일 밝혔다.
이날 열린 개소식에는 이원택 전북자치도지사, 안호영 국회의원, 김성주 국민연금공단 이사장, 조지훈 전주시장, 유희태 완주군수, 임종룡 우리금융그룹 회장 등이 참석했다.
우리WON금융타운은 금융서비스와 사회공헌 기능을 결합한 복합 금융거점으로 조성됐다.
1층에는 굿윌스토어와 전북혁신도시 출장소가 들어섰으며 2층에는 국민연금공단 외화금고은행 업무를 담당하는 연기금고객부와 국민연금 주식수탁 업무를 수행하는 자산수탁부, 기업여신 특화점포인 NPS전북BIZ프라임센터, 우리자산운용, 미소금융재단 등이 입주했다.
개소식에서는 밀알복지재단이 운영하는 굿윌스토어 소개와 함께 물품 기부 행사도 진행돼 참석자들이 직접 기부에 참여하며 사회공헌의 의미를 더했다.
전북자치도와 우리금융그룹은 창업·투자환경 조성, 중소기업 지원, ESG 경영 실천, 디지털·빅데이터 분야 협력, 스타트업 육성 프로그램 '디노랩' 운영 지원 등 다양한 협력사업을 추진하고 있다.
전북혁신도시에는 우리금융그룹에 앞서 KB금융그룹과 신한금융그룹, 하나금융그룹이 잇따라 거점을 구축하면서 국내 4대 금융그룹이 모두 집적됐다.
신한금융그룹은 지난 2월 전북 금융허브를 출범했고 KB금융그룹은 이달 8일 KB금융타운을 개소했으며 하나금융그룹도 자본시장 기능을 통합한 원루프(One-Roof) 센터 신설을 추진하는 등 금융 생태계가 빠르게 확장되고 있다.
전북자치도는 이 같은 금융 인프라를 기반으로 금융중심지 지정과 국제금융센터 조성에 박차를 가하고 제2차 공공기관 이전과 연계한 금융 공공기관 추가 유치에도 힘을 쏟을 계획이다.
이원택 전북지사는 "금융기관들이 전북에 잇따라 둥지를 틀면서 금융특화도시의 청사진이 구체화되고 있다"며 "자본과 인재가 모이는 금융생태계를 구축해 지역경제에 활력을 불어넣고 전북 금융특화도시를 완성해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com