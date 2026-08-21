행안부, 8월 호우 중대본 종료…'복구대책지원본부' 체제로 전환

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 21일 중대본을 종료하고 복구본부를 가동했다
- 경남 통영·거제 피해 응급복구와 이재민 지원에 집중했다
- 재난지원금 신속 지급과 현장 안전 확보를 강조했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 지난 15일부터 18일까지 이어진 호우 대응을 위한 중앙재난안전대책본부 운영을 종료하고 피해 복구와 이재민 지원을 위한 '복구대책지원본부' 체제로 전환한다.
행정안전부는 21일 오전 9시부로 중앙재난안전대책본부 대응 체제를 종료하고 즉시 복구대책지원본부를 가동한다고 밝혔다.
이번 조치는 경남 통영·거제 등 남부지역을 중심으로 발생한 피해 시설을 신속하게 응급복구하고 이재민의 일상 회복을 지원하기 위한 것이다.
복구대책지원본부는 행안부 재난복구지원국장을 중심으로 복구지원총괄반, 재난구호반, 심리지원반, 현장지원반과 관계부처가 참여하는 응급복구반으로 구성된다. 응급복구반에는 기후부와 국토교통부, 중소벤처기업부 등이 참여한다. 피해 규모에 따라 '중앙재난피해합동조사단'도 운영할 예정이다.
지원본부는 사유시설과 공공시설의 응급복구를 신속하게 추진하는 한편 임시주거시설에 머물고 있는 이재민의 생활 불편을 최소화하기 위한 구호 활동에 집중한다.
특히 인명·주택 등 피해에 대한 재난지원금이 조속히 지급될 수 있도록 지방정부와 협력해 행정·재정적 지원도 추진할 방침이다.
윤호중 행안부 장관은 "신속한 피해 복구와 실질적인 이재민 지원 등 피해 주민들이 피부로 체감할 수 있는 현장 중심의 범정부 지원에 총력을 다하되, 복구 과정에서 현장 작업자의 안전도 확보해야 한다"고 강조했다.
이어 "피해 주민들이 하루빨리 안전하게 일상으로 복귀할 수 있도록 관계부처, 지방정부와 긴밀하게 협력해 앞으로의 피해 조사부터 복구계획 수립까지 미흡함이 없도록 만전을 기해달라"고 당부했다.
abc123@newspim.com