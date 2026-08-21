경북 국립의과대학 신설 속도 붙었다...경북도, 추진계획서 제출

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2030년 개교 목표... 도청신도시 중심 경북 최초 국립의대 설립 본격화

500병상 이상 교육병원을 권역 공공의료거점으로 육성

이철우 " '의과대학·지역의료 발전협의회' 중심...행·재정적 지원 집중할 것"

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 '국립경국대학교 의과대학 신설 추진 계획'을 교육부에 제출했다. 경북권 국립의대 설립에 속도가 붙을 전망이다.

21일 경북도에 따르면 도는 전날 교육부에 '국립경국대학교 의과대학 신설 추진 계획'을 제출하고 '2030학년도 국립 의과대학 신설'을 위한 본격적인 절차에 들어갔다.

경북도청 신도시에 2030년 설립.개교를 목표로 추진되는 '경북 국립의과대학' 설립 예정지.[사진=경북도]2026.08.21 nulcheon@newspim.com

앞서 경북도는 지난 8월 6일 의과대학 신설 후보 지역 선정 공문이 시행된 이후 경북도와 안동시, 국립경국대학교, 전문가 자문단이 충실한 계획서를 작성한 데 이어 20일 추진 계획서를 제출했다.

추진계획서는 국립경국대 의과대학 신설이 단순히 지역의 의사 수를 늘리는 것을 넘어 지역 완결적 의료 체계를 구축하고 지역 균형 발전을 실현하기 위한 핵심 국가 정책 과제임을 강조하고 있다.

또 국립대를 지역 혁신의 거점으로 육성하는 정부 방침에 따라 국립 의대와 교육 병원을 중심으로 의료·교육·연구 기능을 확충하는 것이 지역 균형 발전의 핵심이자 지역 소멸에 대응하는 국가적 투자라는 점을 추진 계획에 담았다.

추진계획서는 이와 같은 내용을 토대로 ▲의대 신설의 필요성 ▲의과대학·교육 병원 확보 계획 ▲지자체 지원 계획 등 9개의 항목을 담고 있다.

국립경국대 의과대학 신설이 필요한 이유는 경북은 전국 최저 수준의 의사 인력과 높은 고령화율, 광범위한 의료 취약 지역, 필수 의료 인프라 부족이 중첩된 지역인 만큼 정부의 지역 신설 의대 정원 배정에 지역 간 의료 격차와 필수 의료 인력 수요를 고려한 우선적인 정책적 배려가 필요하다는 것이 경북도의 입장이다.

계획서에 따르면 2030학년도 입학을 목표로 설립되는 국립 의과대학은 경북 도청 신도시 내 가용 부지(13만363㎡)를 활용해 의과대학을 조성하고 교원 112명을 확보하는 한편 최대 500병상 이상 규모의 교육 병원을 건립하게 된다.

신설 의과대학은 지역·필수·공공 의료 인력을 양성하고 경북 의료 체계의 구심점을 맡고 지역 의료 기관 간 유기적인 협력 체계를 구축해 도민이 지역 내에서 필요한 의료 서비스를 받을 수 있는 지역 완결형 의료 체계를 구축한다는 계획이다.

또 경북의 바이오 산업과 연계해 지역의 새로운 성장 동력을 육성하기 위한 SK바이오사이언스, 국제백신연구소 안동 분원 등 바이오·백신 관련 기업·기관과 임상·연구 기능을 연계해 나갈 계획이다.

국립경국대학교 의과대학을 유치해 성공적으로 안착하고 운영하기 위해 경북도와 안동시, 예천군 등의 전폭적인 지원 계획도 포함됐다.

의과대학과 부속 병원 부지와 시설 건축비에 소요되는 재정 지원과 교원과 학생 정주 여건 개선을 위한 연구비, 학업 장려금 지원 방안 등도 함께 담겼다.

경북도는 계획서 제출 후에도 최종 선정까지 지속적인 대응 체계를 유지한다는 방침이다.

또 향후 의대 졸업생의 실질적인 지역 정착을 위해 지역 인재 선발에서 교육·수련·배치·정착까지 이어지는 중장기 의료 인력 양성 체계를 마련하고 국립 의대와 병원이 수도권과 지역 간 의료 격차 해소의 실질적인 거점으로 역할을 할 수 있도록 안정적인 국가 재정 지원과 제도적 기반 마련을 정부에 지속 건의할 예정이다.

이철우 경북도지사는 "경상북도는 국립경국대, 안동시, 예천군과 긴밀한 협력 체계를 구축하고 '국립경국대 의과대학·지역 의료 발전 협의회'를 중심으로 의대 설립과 교육 병원 구축에 필요한 행·재정적 지원을 집중할 계획"이라며 "이번 국립경국대 의과대학 신설을 반드시 성사시켜 의료 격차가 없는 대한민국, 지방에서도 안심하고 살 수 있는 대한민국을 만드는 데 앞장서겠다"고 했다.

nulcheon@newspim.com