셀트리온, 日서 '스테키마' IV 제형 출시…자가면역질환 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 21일 일본서 스테키마 IV 제형을 출시했다.
- 스테키마는 크론병 적응증을 추가해 치료 선택지를 넓혔다.
- 셀트리온은 기존 영업망으로 일본 시장 안착을 노린다.
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크론병 적응증 추가…기존 직판망 활용해 처방 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 일본에서 자가면역질환 치료제 '스테키마'(성분명 우스테키누맙) 정맥주사(IV) 제형을 출시하며 현지 시장 공략을 확대한다.
셀트리온은 지난 4월 일본 후생노동성(MHLW)으로부터 스테키마 IV 제형의 품목허가를 획득한 데 이어 약 4개월 만에 현지 출시를 완료했다고 21일 밝혔다.
스테키마는 기존 건선과 건선성 관절염 적응증에 이어 이번에 크론병 적응증을 추가로 확보했다. 셀트리온은 IV 제형 출시를 통해 환자의 질환과 상태, 투여 환경 등에 따른 치료 선택지를 확대했다.
셀트리온 일본 법인은 '램시마'(성분명 인플릭시맙)와 '유플라이마'(성분명 아달리무맙) 등 기존 자가면역질환 치료제를 판매하며 구축한 영업망과 의료진 네트워크를 활용해 스테키마의 시장 안착을 추진할 계획이다.
올해 5월 기준 램시마와 유플라이마의 일본 시장 점유율은 각각 46.9%, 19.5%로 바이오시밀러 제품 가운데 1위를 기록하고 있다.
IV와 피하주사(SC) 등 두 가지 제형을 확보한 점도 스테키마의 경쟁력으로 꼽힌다. 크론병 환자는 IV 제형을 활용한 도입요법을 거쳐 이후 SC 제형을 통한 유지요법으로 치료를 이어갈 수 있다.
현재 일본에 출시된 우스테키누맙 바이오시밀러 가운데 IV와 SC 제형을 모두 갖춘 제품은 스테키마가 유일하다.
셀트리온 일본 법인은 하반기 열리는 일본소화기병주간(JDDW)과 일본염증성장질환학회(JSIBD) 등 주요 학회에 참가해 의료진을 대상으로 스테키마의 제품 경쟁력을 알릴 계획이다. 이 과정에서 구축한 의료진과 약사 네트워크를 내년 출시 예정인 '램시마SC'의 판매 기반으로도 활용할 방침이다.
셀트리온 관계자는 "스테키마 IV 제형 출시로 서로 다른 두 제형을 모두 보유하게 돼 경쟁사 대비 차별화된 강점을 갖췄다"며 "기존 제품군을 판매하며 구축한 네트워크를 활용해 스테키마의 조기 시장 안착을 이끌고 일본 자가면역질환 시장 내 영향력을 확대할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com