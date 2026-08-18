셀트리온, 프랑스 지프레 인수 후 정비 완료…약국 채널 확보

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SC제형 바이오의약품 시너지 기대

내년 더마 코스메틱 '지피덤' 출시 예정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 지난 5월 인수한 프랑스 헬스케어 기업 '지프레(Gifrer)'의 인수 후 통합·정비 작업을 마치고 현지 약국 유통망을 활용한 사업 확대에 본격적으로 나선다.

셀트리온은 서정진 셀트리온그룹 회장이 최근 하반기 글로벌 영업 현장 점검의 일환으로 프랑스 법인과 지프레를 찾아 인수 후 정비 상황과 향후 영업 전략을 점검했다고 18일 밝혔다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온]

셀트리온은 지프레 인수 이후 양사 간 협업 체계와 인력 운영, 제품별 판매 전략 등 사업 전반을 정비해 왔다. 관련 작업을 마무리하면서 앞으로는 지프레가 보유한 약국 영업망과 셀트리온의 바이오의약품 직판 역량을 결합해 매출 확대에 나선다는 계획이다.

서 회장은 현지에서 조직 운영과 약국 영업망 가동 상황, 주요 제품 포트폴리오와 셀트리온 프랑스 법인·지프레 간 영업 연계 계획 등을 점검했다. 프랑스에서 약국 영업 모델을 구축한 뒤 성과에 따라 유럽 다른 시장으로 확대하는 방안도 주문했다.

지프레는 프랑스 전역에 9000곳 이상의 약국 영업망과 800곳 이상의 병원 공급망을 갖추고 있다. 일반의약품(OTC)과 약국의약품(DM), 건강기능식품 등 약 140종의 제품 포트폴리오도 보유하고 있다.

셀트리온은 기존 유럽 직판망이 병원과 의료진, 입찰기관 등을 중심으로 구축돼 있던 만큼 지프레 인수를 통해 확보한 약국 채널을 새로운 판매 접점으로 활용한다는 구상이다.

특히 환자가 직접 투여하는 피하주사(SC) 제형 바이오의약품과 약국 영업망 간 시너지를 기대하고 있다. 프랑스에서는 일부 바이오의약품에 대한 약국 대체조제가 시행되고 있어 적용 품목이 확대될 경우 약국 채널의 중요성도 커질 수 있다는 판단이다.

셀트리온은 우선 골질환 치료제 '스토보클로·오센벨트'(성분명 데노수맙)를 프랑스의 규제와 대체조제 적용 일정에 맞춰 약국에서 직접 판매하는 방안을 준비하고 있다. 향후 제도 변화에 맞춰 약국을 통한 바이오시밀러 판매 범위를 넓힐 계획이다.

지프레를 통한 판매 제품도 다각화한다. 셀트리온 제품과 직접 경쟁하지 않는 타사 바이오시밀러와 제네릭, 헬스케어 제품 등을 도입해 프랑스에서 판매하는 방안을 검토한다. 취급 품목을 늘려 약국 영업망의 생산성을 높이고 지프레 자체 매출원도 확대하겠다는 전략이다.

그룹 내 사업과의 연계도 추진한다. 셀트리온은 셀트리온스킨큐어의 더마 코스메틱 브랜드 '지피덤(zipiderm)'을 내년 초 프랑스 약국 유통 화장품 시장에 출시할 예정이다. 지프레가 현지 판매와 유통을 맡는다.

셀트리온 프랑스 법인이 유플라이마와 옴리클로 등 바이오의약품 영업 과정에서 구축한 의료진 네트워크와 지프레의 약국 영업망을 함께 활용해 의약품에서 화장품까지 판매 영역을 넓힐 예정이다.

프랑스에서 구축한 약국 사업 모델을 유럽 다른 국가로 확대하는 방안도 검토한다. 우선 프랑스에서 통합 영업에 따른 매출과 수익성을 확인한 뒤 국가별 의약품 유통 구조와 바이오시밀러 대체조제 제도 등을 고려해 단계적으로 적용할 방침이다.

약국 내 바이오시밀러 대체조제가 가능한 국가에서는 바이오의약품 판매와 연계하고, 제도적 여건이 마련되지 않은 국가에서는 헬스케어 제품 등 약국 판매 품목 확대에 우선 집중하는 방식이다.

김동식 셀트리온 유럽 지역 글로벌담당장은 "지프레 인수 후 필요한 정비를 마치고 셀트리온과 함께 새롭게 도약할 준비를 완료했다"며 "지프레의 약국 네트워크를 셀트리온의 제품 경쟁력과 결합해 실질적인 성과를 만드는 데 집중할 것"이라고 말했다. 이어 "자사 제품뿐 아니라 비경쟁 타사 제품까지 포트폴리오를 확대하고 프랑스에서 검증된 약국 영업 모델을 국가별 제도에 맞춰 유럽 전역으로 단계적으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com