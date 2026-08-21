이준익 감독 '반딧불이', 박해일·박서준·최대훈 캐스팅…9월 크랭크인

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'자산어보' 이후 5년 만의 스크린 복귀작

1974년·1950년 오가며 화용마을 사건의 진실 추적

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 이준익 감독의 신작 영화 '반딧불이'가 박해일, 박서준, 최대훈 등 주요 캐스팅을 확정하고 촬영에 들어간다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 왼쪽부터 배우 박해일, 박서준, 최대훈. [사진= 미고웍스/기린영화사] 2026.08.21 taeyi427@newspim.com

21일 제작사에 따르면 '반딧불이'는 오는 9월 27일 크랭크인한다. 이 작품은 이준익 감독이 '자산어보' 이후 5년 만에 선보이는 스크린 복귀작이다.

'반딧불이'는 1974년을 배경으로 연좌제에서 벗어나고 싶은 형사 준경이 의문의 인물 만섭으로부터 큰 실적을 올릴 수 있는 사건이 있다는 말을 듣고 화용면으로 향하면서 시작되는 이야기다.

작품은 독재 정권 아래 있던 1974년과 한국전쟁 발발 직후인 1950년 여름을 오가며 전개된다. 준경은 화용면에서 24년 동안 드러나지 않았던 마을 사람들의 사건과 그 진실을 쫓게 된다.

이준익 감독은 '왕의 남자', '동주', '박열', '자산어보' 등에 이어 다시 시대극을 선보인다.

박해일은 준경에게 화용면으로 향할 것을 제안하는 정체불명의 인물 만섭 역을 맡는다. 만섭은 1950년 화용면에서 벌어진 사건과 연결된 인물로, 준경을 사건의 진실로 이끈다.

박서준은 형사 준경을 연기한다. 준경은 연좌제의 영향으로 승진과 출세가 막힌 상황에서 실적을 올리기 위해 만섭의 제안을 따라 화용면으로 향한다. 이후 과거 마을에서 벌어진 사건의 실체에 점차 다가간다.

박서준의 영화 출연은 '콘크리트 유토피아' 이후 3년 만이다. 그는 그동안 영화 '청년경찰', 드라마 '이태원 클라쓰', '쌈, 마이웨이' 등에서 다양한 캐릭터를 선보였다.

최대훈은 1974년 중앙정보부 차장 태식으로 출연한다. 태식은 자신의 행동을 애국이라고 믿는 인물이다. 최대훈은 드라마 '괴물', '폭싹 속았수다', '김부장'과 영화 '전,란' 등에 출연했다.

'반딧불이'는 1974년과 1950년 두 시대를 오가며 화용마을에서 벌어진 사건을 추적하는 작품으로, 오는 9월 27일 촬영을 시작한다.

taeyi427@newspim.com