연상호 감독 신작 '실낙원', 제51회 토론토국제영화제 초청

AI 핵심 요약beta
- 연상호 감독의 실낙원이 21일 토론토영화제에 초청됐다
- 실낙원은 10월 개봉하는 심리 스릴러다
- 김현주·배현성이 모자 갈등을 연기했다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연상호 감독의 신작 영화 '실낙원'이 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 스페셜 프레젠테이션 부문에 공식 초청됐다고 21일 밝혔다.
작품은 해외용 포스터 및 예고편을 공개하고 오는 10월 국내 극장 개봉을 확정 지었다. 영화 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 자식을 잃은 엄마 류소영에게 사망한 줄 알았던 아들 류선우가 돌아오며 벌어지는 이야기를 다룬 심리 스릴러다.
오는 9월 10일부터 20일까지 캐나다 토론토에서 열리는 제51회 토론토국제영화제에서 선을 보이는 스페셜 프레젠테이션은 세계 유수 감독들의 신작을 소개하는 주요 섹션이다. 연 감독은 지난해 '얼굴'에 이어 2년 연속 해당 부문에 이름을 올렸다.
앞서 올 상반기 영화 '군체'로 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청된 연 감독은 하반기 '실낙원'까지 토론토에 입성시키며 한 해 동안 상업영화 두 편을 세계 주요 영화제에 연이어 선보이는 기록을 세우게 됐다.
초청 소식과 함께 공개된 인터내셔널 포스터는 훼손된 아이 사진과 어둠 속 실루엣, 고개를 숙인 류소영(김현주)의 모습을 담아 9년 만에 돌아온 아들과의 갈등을 암시했다.
함께 공개된 예고편에서 연 감독은 오프닝 코멘트를 통해 "그동안 인간의 어두운 이면에 대해 고민해 왔다"며 "이번 '실낙원'은 가지고 있던 구상 중 가장 어두운 이야기로 가상현실(AI)로 되살린 아이와 9년 만에 진짜로 돌아온 아이 사이에서 심연에 빠진 어머니의 투쟁을 그렸다"고 전했다.
이번 작품에서 류소영 역은 드라마 '지옥' 시리즈와 영화 '정이(JUNG_E)', '선산' 등에서 연 감독과 호흡을 맞춘 배우 김현주가 맡았다. 돌아온 아들 류선우 역은 배우 배현성이 맡아 첫 영화 주연에 도전한다. 제작은 '얼굴', '군체', '가스인간', '프로젝트 와이(Project Y)' 등을 제작한 와우포인트(WOWPOINT)가 맡았다. 영화는 오는 10월 개봉 예정이다.
taeyi427@newspim.com