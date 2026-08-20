"내가 고른 책 100권 읽어요"…세종시립도서관, 독서 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시립도서관이 20일 어린이 백 권 읽기를 운영한다고 밝혔다.
- 다음달 1일부터 12월 31일까지 5~9세 30명 대상이다.
- 어린이들이 책을 고르고 읽으며 독서 습관을 기른다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시립도서관이 어린이들이 직접 읽을 책을 고르고 꾸준히 독서하는 프로그램을 운영한다.
시립도서관은 다음 달 1일부터 12월 31일까지 지역 5~9세 어린이 30명을 대상으로 '어린이 백 권 읽기'를 운영한다고 20일 밝혔다.
'어린이 백 권 읽기'는 도서관이 선정한 어린이 도서 1000권 가운데 참여 어린이가 원하는 책을 골라 100권을 읽는 독서 프로그램이다.
참여 어린이는 인증판에 읽은 책을 기록하고, 한 번에 최대 10권까지 책을 빌려 자유롭게 읽을 수 있다.
참여 신청은 오는 24일부터 받는다. 자세한 내용은 세종시립도서관 누리집에서 확인할 수 있다.
시립도서관 관계자는 "어린이들이 스스로 책을 선택하고 읽는 과정을 통해 독서에 대한 관심을 높이고, 꾸준한 독서 습관을 형성할 수 있도록 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com