유니버설 스튜디오 재팬, '약사의 혼잣말'과 두 번째 컬래버…내년 2월 운영

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극장판 속 수상 도시 배경으로 체험 프로그램 구성

'유니버설 쿨 재팬 2027' 제2탄…6월 30일까지 기간 한정

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유니버설 스튜디오 재팬이 애니메이션 '약사의 혼잣말'과 두 번째 컬래버레이션을 진행한다. 개장 25주년을 맞아 진행하는 '유니버설 쿨 재팬 2027'의 두 번째 프로그램으로, 2027년 2월 10일부터 6월 30일까지 기간 한정으로 운영한다.

[이미지=유니버설 스튜디오 재팬]

이번 컬래버레이션은 '유니버설 쿨 재팬 2025'에 이어 두 번째다. 2025년에는 주인공 '마오마오'와 함께 사건의 수수께끼를 풀어나가는 '미스터리 워크'를 선보였다. 내년에는 오는 12월 11일 일본 개봉 예정인 '극장판 약사의 혼잣말'과 연계한 프로그램을 운영한다.

새 프로그램은 극장판에 등장하는 수상 도시를 배경으로 한다. 마오마오와 진시 등 주요 캐릭터와 작품의 세계관을 실제 공간과 체험 프로그램으로 구성할 예정이다.

'약사의 혼잣말'은 전 세계 시리즈 누적 발행부수 5700만부를 기록한 작품이다. 주인공 마오마오가 사건을 해결하는 과정을 중심으로 진시를 비롯한 등장인물과 후궁에서 벌어지는 이야기를 다룬다.

2023년 10월 TV 애니메이션 방영을 시작한 '약사의 혼잣말'은 2025년 10월 방송 2주년을 맞아 제3기와 극장판 제작을 발표했다. TV 애니메이션 제3기는 전반부와 후반부로 나뉘는 분할 2쿨 방식으로 방영되며, '극장판 약사의 혼잣말'은 오는 12월 11일 일본에서 개봉할 예정이다.

[이미지=유니버설 스튜디오 재팬] 2025년 이벤트 모습

한편 '유니버설 쿨 재팬 2027'은 일본의 애니메이션과 게임 등 콘텐츠를 유니버설 스튜디오 재팬의 어트랙션과 체험 프로그램 등에 적용하는 기간 한정 행사다.

제1탄으로 공개된 '미소녀전사 세일러문'은 2026년 12월 2일부터 2027년 4월 5일까지 운영된다. 유니버설 스튜디오 재팬은 향후 추가 컬래버레이션 작품과 각 프로그램의 세부 내용을 공개할 예정이다.

[이미지=유니버설 스튜디오 재팬] 2025년 이벤트 모습

whitss@newspim.com