롯데건설 시공 시니어 레지던스 'VL르웨스트' 입주 진행

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 =롯데건설이 시공하고 롯데호텔앤리조트가 운영을 지원하는 시니어 레지던스 'VL르웨스트'가 서울 강서구 마곡지구 일원에서 입주를 진행 중이다.

[사진='VL르웨스트' 제공]

이 단지는 지하 6층에서 지상 최고 15층, 총 4개 동 규모로 건립되었으며, 전체 810실로 구성되어 있다. 공급되는 주택형은 전용면적 기준 51㎡부터 149㎡까지 세분화되어 있다. 최근 미주 한인 교포 등 해외 거주 시니어 수요층을 겨냥해 거주 비용 부담을 낮추고 의료 연계 시스템을 구축한 점이 특징이다.

주요 생활비 구조를 살펴보면, 월 관리비와 식대를 포함한 서비스 이용료가 해외 주요 지역과 비교해 상대적으로 낮은 수준으로 산정되었다. 단지 측 분석에 따르면, 부부 거주를 기준으로 산출한 월평균 서비스 이용료는 미국 로스앤젤레스(LA) 등 서부 주요 도시에서 지출하는 부부 기준 월 고정 생활비 대비 절반 이하 수준으로 파악됐다. 해외 거주 시니어들이 귀국 후 정착할 경우, 주거지 유지 및 일상생활에 소요되는 고정 지출액을 기존 대비 대폭 절감할 수 있는 구조다.

단지의 계약 방식은 소유권을 취득하는 일반 분양 형태가 아닌 보증금 예치 방식이다. 평형 및 세부 타입에 따라 임대 보증금이 차등 책정되어 있으며, 입주 시 납부한 보증금은 계약 종료 및 퇴거 시 전액 반환된다. 이처럼 주택 소유권이 이전되지 않는 임대 방식이 적용됨에 따라 취득세, 재산세, 종합부동산세 등 부동산 보유에 따른 각종 조세 부과 대상에서 완전히 제외된다. 이는 국내에 별도의 자산을 보유하는 것에 대한 세금 부담을 피하고자 하는 수요층의 특성이 반영된 조건이다.

입주민 대상 공용 인프라 및 부대시설은 지하 1층과 2층에 조성된 대형 커뮤니티 공간 '살롱 드 VL'을 중심으로 운영된다. 해당 구역에는 아틀리에, 시네마실, 북라운지, 스터디라운지, 취향서원, 코칭룸, 레슨룸, 티가든, 스파, 스트레칭룸 등의 시설이 마련되어 있다. 아울러 인문학, 외국어, IT 기기 활용 등 매월 개설되는 문화 강좌 중 일부 과목을 입주민에게 무료로 제공한다.

단지 내 의료 연계 및 응급 대응 시스템도 별도로 구축되어 있다. 각 세대 침실과 화장실에는 낙상 등 이상 징후를 감지하는 레이더 센서가 부착되어 있으며, 거실에는 응급 호출 비상벨이 설치되어 있다. 단지 내부에는 보바스의원이 입점해 가정의학과, 신경과, 재활의학과 진료를 제공하며, 간호 인력이 상주하는 건강관리센터를 통해 건강 및 영양 상담을 지원한다. 또한 이대서울병원과의 업무협약을 통해 입주민에게 연 1회 무상 건강검진 혜택을 부여한다. 올림픽대로 등 인접 도로망을 통해 웰튼병원, 이대목동병원, 신촌세브란스병원 등 주요 종합병원으로의 차량 이동도 수월하다.

현재 'VL르웨스트'는 서울 강서구 마곡중앙로 현장에서 즉시 입주 절차를 진행 중이며, 만 60세 이상 입주자 및 예비 입주자를 대상으로 실제 거주 공간과 커뮤니티 시설을 사전에 확인해 볼 수 있는 체험 숙박 프로그램을 별도로 운영하고 있다.

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