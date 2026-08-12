세종 소담·대평·도담도서관, 인문학 프로그램 풍성

AI 핵심 요약beta
- 세종시립도서관이 27일 시민 대상 인문학 프로그램을 시작했다.
- 소담·대평·도담동도서관서 독서·토론·탐방을 연계해 운영한다.
- 문학·경제·AI 주제 강연을 홈페이지서 신청하면 된다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 시민들이 문학·경제·인공지능 등 다양한 주제를 강연과 독서, 토론, 탐방으로 깊이 있게 살펴볼 수 있는 인문학 프로그램이 운영된다.
세종시립도서관은 오는 27일부터 소담·대평·도담동도서관에서 시민을 대상으로 '2026년 길위의인문학·지혜학교' 프로그램을 운영한다고 12일 밝혔다.
이번 프로그램은 문화체육관광부가 주최하는 '2026년 길위의인문학·지혜학교' 공모사업에 선정돼 마련됐다.
강연 중심의 일방적인 교육에서 벗어나 독서와 토론, 탐방을 연계해 시민들이 다양한 주제를 깊이 있게 탐구하고 서로 소통할 수 있도록 구성했다.
소담동도서관에서는 오는 27일부터 11월 19일까지 '수필의 샘터에서 나누는 삶의 지혜' 프로그램이, 오는 28일부터 11월 27일까지 '한강을 펴다, 내 삶을 마주하다' 프로그램이 운영된다.
대평동도서관에서는 오는 9월 4일부터 11월 30일까지 '인공지능 시대의 인문학:읽고 쓰고 대화하는 법'을 운영한다. 인공지능 기술이 일상과 사회에 미치는 변화를 인문학적 관점에서 살펴보고 읽기와 쓰기, 대화의 의미를 짚어본다.
도담동도서관에서는 오는 9월 4일부터 11월 20일까지 '책으로 읽는 경제 인문학'을 통해 경제를 책과 인문학의 시각으로 이해하는 프로그램을 진행한다.
수강 신청은 세종시립도서관 홈페이지에서 접수하면 되며 프로그램별 세부 일정과 내용도 홈페이지에서 확인할 수 있다.
시립도서관 관계자는 "이번 프로그램이 시민들이 다양한 주제를 인문학적으로 탐구하고 소통하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com