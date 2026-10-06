클라렌, 홍대 체험존서 하츠투하츠 캠페인 운영

AI 핵심 요약beta
- 클라렌이 6일 홍대점에 체험존을 열었다.
- 하츠투하츠 연계 콘텐츠와 신제품을 선보였다.
- 검안·상담과 참여형 체험으로 즐길 수 있게 했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 콘택트렌즈 전문 브랜드 클라렌(Clalen)이 '클라렌 스튜디오 홍대점'에 브랜드 모델 하츠투하츠(Hearts2Hearts)와 연계한 브랜드 체험존을 선보인다.
클라렌은 지난 9월 하츠투하츠를 브랜드 모델로 선정하고 리브랜딩 캠페인을 진행 중이다. 이번 브랜드 체험존은 캠페인 콘텐츠와 신제품을 현장에서 직접 이용할 수 있도록 마련됐다.
체험존은 다양한 제품을 비교하고 취향에 맞는 렌즈를 찾는 과정을 즐길 수 있도록 구성됐다. 참여형 콘텐츠를 통해 제품 탐색에 재미를 더했다.
체험존에서는 하츠투하츠 멤버별 매칭 신제품을 캠페인 비주얼과 함께 전시한다. 각 멤버가 착용한 렌즈와 직접 꾸민 렌즈 케이스를 나란히 진열해 컬러와 디자인 차이, 멤버별 개성을 비교할 수 있다. 가챠 코너에서는 렌즈 케이스와 파츠가 랜덤으로 구성된 캡슐을 제공하며, '렌꾸(렌즈 꾸미기)' 체험도 가능하다.
'클라렌 스튜디오 홍대점'은 지난 7월 문을 연 마포점에 이어 새롭게 선보이는 브랜드 체험 매장이다. 컬러·디자인 탐색부터 검안, 전문 상담, 맞춤형 제품 선택까지 한 공간에서 진행되도록 구성됐다.
2층 브랜드 체험존에서 렌즈와 콘텐츠를 이용한 후, 1층과 지하 1층에서 제품 탐색과 상담을 이어갈 수 있다. 1층은 컬러와 신제품 비교 공간으로, 지하 1층은 투명 렌즈와 난시 교정용 토릭 렌즈 등 기능성 제품 정보를 확인할 수 있는 공간으로 운영된다. 독립형 검안·상담 공간에서는 전담 안경사가 시력과 도수를 측정하고 착용 이력과 생활 습관을 고려한 맞춤 제품 추천을 제공한다.
매장 전 층을 둘러보는 '클라렌 스튜디오 저니맵(Clalen Studio Journey Map)'도 운영한다. 각 층 미션을 수행하고 스탬프를 모으면 추가 할인 혜택이 제공된다.
클라렌 관계자는 "이번 체험존은 렌즈 고르는 과정에 다양한 즐길거리를 더해 제품과 브랜드를 보다 자연스럽게 이용할 수 있는 것이 특징"이라며 "앞으로도 클라렌 스튜디오가 제품 탐색부터 검안·상담, 다양한 참여형 콘텐츠까지 함께 즐길 수 있는 공간이 될 수 있도록 협력을 개선해 나갈 것"이라고 말했다.
whitss@newspim.com