클라렌, 홍대 체험존서 하츠투하츠 캠페인 운영

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 콘택트렌즈 전문 브랜드 클라렌(Clalen)이 '클라렌 스튜디오 홍대점'에 브랜드 모델 하츠투하츠(Hearts2Hearts)와 연계한 브랜드 체험존을 선보인다.

[이미지=클라렌] 클라렌 스튜디오 홍대점 브랜드 체험존 내부 모습

클라렌은 지난 9월 하츠투하츠를 브랜드 모델로 선정하고 리브랜딩 캠페인을 진행 중이다. 이번 브랜드 체험존은 캠페인 콘텐츠와 신제품을 현장에서 직접 이용할 수 있도록 마련됐다.

체험존은 다양한 제품을 비교하고 취향에 맞는 렌즈를 찾는 과정을 즐길 수 있도록 구성됐다. 참여형 콘텐츠를 통해 제품 탐색에 재미를 더했다.

체험존에서는 하츠투하츠 멤버별 매칭 신제품을 캠페인 비주얼과 함께 전시한다. 각 멤버가 착용한 렌즈와 직접 꾸민 렌즈 케이스를 나란히 진열해 컬러와 디자인 차이, 멤버별 개성을 비교할 수 있다. 가챠 코너에서는 렌즈 케이스와 파츠가 랜덤으로 구성된 캡슐을 제공하며, '렌꾸(렌즈 꾸미기)' 체험도 가능하다.

'클라렌 스튜디오 홍대점'은 지난 7월 문을 연 마포점에 이어 새롭게 선보이는 브랜드 체험 매장이다. 컬러·디자인 탐색부터 검안, 전문 상담, 맞춤형 제품 선택까지 한 공간에서 진행되도록 구성됐다.

2층 브랜드 체험존에서 렌즈와 콘텐츠를 이용한 후, 1층과 지하 1층에서 제품 탐색과 상담을 이어갈 수 있다. 1층은 컬러와 신제품 비교 공간으로, 지하 1층은 투명 렌즈와 난시 교정용 토릭 렌즈 등 기능성 제품 정보를 확인할 수 있는 공간으로 운영된다. 독립형 검안·상담 공간에서는 전담 안경사가 시력과 도수를 측정하고 착용 이력과 생활 습관을 고려한 맞춤 제품 추천을 제공한다.

[이미지=클라렌] 클라렌 스튜디오 홍대점 브랜드 체험존 내부 모습

매장 전 층을 둘러보는 '클라렌 스튜디오 저니맵(Clalen Studio Journey Map)'도 운영한다. 각 층 미션을 수행하고 스탬프를 모으면 추가 할인 혜택이 제공된다.

클라렌 관계자는 "이번 체험존은 렌즈 고르는 과정에 다양한 즐길거리를 더해 제품과 브랜드를 보다 자연스럽게 이용할 수 있는 것이 특징"이라며 "앞으로도 클라렌 스튜디오가 제품 탐색부터 검안·상담, 다양한 참여형 콘텐츠까지 함께 즐길 수 있는 공간이 될 수 있도록 협력을 개선해 나갈 것"이라고 말했다.

whitss@newspim.com