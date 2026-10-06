롯데백화점, 사상 첫 외국인 매출 1조원 넘어섰다

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지난해 연간 실적 7월에 넘어…잠실 외국인 매출 두 배

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점의 올해 외국인 고객 매출이 1조원을 넘어섰다. 명동이 전체 매출의 절반 이상을 차지한 가운데 잠실과 부산 등에서도 외국인 매출이 빠르게 늘었다. 롯데백화점은 외국인 전용 멤버십의 발급 편의성을 높이고 지방 점포의 쇼핑 혜택을 확대한다.

롯데백화점은 6일 오전 기준 올해 누적 외국인 매출이 1조원을 돌파했다고 밝혔다. 회사에 따르면 국내 백화점 업계 최초이자 역대 최대 규모다. 지난해 연간 외국인 매출인 7348억원은 지난 7월 이미 넘어섰다.

롯데백화점 본점 1층 택스리펀(TAX REFUND) 라운지에서 입장을 대기하는 외국인 고객들의 모습. [사진=롯데백화점 제공]

◆명동 5200억원…잠실·지방 점포도 성장

외국인 매출을 이끈 곳은 '롯데타운 명동'이다. 올해 약 5200억원의 외국인 매출을 기록했다. 본점의 K패션 전문관 '키네틱 그라운드'와 한국 패션·문화를 소개하는 행사, 외국인 전용 멤버십 등을 통해 관광객을 유치했다는 설명이다.

롯데타운 잠실의 외국인 매출은 전년 동기 대비 100% 증가했다. 롯데월드몰과 에비뉴엘, 서울스카이, 롯데월드 어드벤처 등 쇼핑·관광시설이 모여 있는 점이 강점으로 꼽힌다.

잠실의 외국인 매출 가운데 미주·유럽 고객 비중은 35%로, 2019년보다 15%포인트 높아졌다.

지방 점포에서도 외국인 매출이 늘었다. 올해 수도권 외 점포의 외국인 매출은 지난해 같은 기간의 약 2.5배 이상으로 증가했다. 부산 지역은 150%, 전주점과 광주점 등 호남권은 100%의 증가율을 기록했다.

상품별로는 명품과 K패션이 함께 성장했다. 외국인 명품 매출은 전년 대비 두 배 이상, K패션 매출은 두 배로 늘었다. 식품관과 식당가의 외국인 매출도 50% 증가했다. 롯데백화점은 글로벌 브랜드와 한국 고유의 패션·미식 콘텐츠를 함께 찾는 소비가 나타나고 있다고 분석했다.

롯데백화점 본점 7층 스포츠 레저관에 방문한 외국인 고객들의 모습. [사진=롯데백화점 제공]

◆멤버십 발급 간소화…외국인 혜택 전국으로

롯데백화점은 외국인 전용 '롯데 투어리스트 멤버십'에 온라인 사전가입 방식을 도입한다. 지난해 말 출시 이후 누적 가입자는 25만명이다.

기존에는 현장에서만 발급할 수 있었지만 앞으로는 온라인으로 미리 신청하고 점포에서 실물 카드를 받도록 한다. 향후 무인 발급 단말기도 도입할 계획이다.

외국인 대상 혜택은 서울과 부산에서 대구·대전·전주·포항 등으로 확대한다. 대구점에서는 지역 공항을 통해 입국한 관광객을 대상으로 리워드 프로그램과 상품권 증정 행사를 선보인다.

중국 국경절 연휴에 맞춘 행사도 진행한다. 이달 중국 앱 '따종디엔핑'을 통해 본점과 잠실점, 부산본점의 식음료 매장에서 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 제공한다.

오는 31일까지는 유니온페이로 결제하는 외국인 고객에게 결제 금액의 10% 상당을 롯데상품권으로 증정한다. 300만원·500만원 등 고액 구매 구간까지 혜택 대상을 확대했다.

정현석 롯데백화점 대표는 "K컬처와 한국의 라이프스타일 경험을 원하는 외국인 고객들이 백화점의 핵심 고객층으로 자리 잡았다"며 "차별화된 쇼핑 경험과 콘텐츠를 강화해 대한민국을 대표하는 글로벌 백화점으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com