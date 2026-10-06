나노, 기후에너지환경부 '우수환경산업체' 지정

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기후·대기 분야 우수기업 선정…오는 2031년까지 5년간 지정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SCR 촉매 전문기업 나노가 기후에너지환경부가 선정하는 '2026년 우수환경산업체'에 지정됐다고 6일 밝혔다.

기후에너지환경부는 지난 9월 30일 총 9개 기업을 우수환경산업체로 지정했다. 분야별로는 나노를 포함한 기후·대기 분야 3개사, 물·수질 분야 4개사, 자원순환·폐기물 분야 2개사가 선정됐으며, 지정 기간은 오는 2031년 9월까지 5년이다.

회사에 따르면 나노는 발전소와 산업시설에서 발생하는 질소산화물(NOx)을 저감하는 선택적촉매환원(SCR) 촉매를 자체 개발·생산하고 있다. 최근 북미 데이터센터용 가스터빈, 중동 배열회수보일러(HRSG), 대만 철강시장 등으로 공급처를 확대하면서 해외 산업·발전용 촉매 시장에서 수주 실적을 늘리고 있다.

[사진=나노]

이번 지정으로 나노는 향후 5년간 환경기술개발사업과 환경정책자금 지원사업 등에 참여할 경우 가점을 받는다. 해외 환경박람회 참가와 해외 발주처·구매자 연계 등 판로 지원도 제공된다.

나노 관계자는 "이번 지정은 당사가 축적해 온 SCR 촉매 기술력과 환경산업 분야 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "향후 지원 제도를 적극 활용해 기술개발과 해외시장 대응 역량을 강화하고, 신규 고객사 확보와 수주 확대를 이어가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com