메드팩토, 뼈질환 치료제 'MP2021' 호주 임상 1상 승인

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백토서팁 이어 두 번째 임상 단계 후보 확보

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메드팩토는 뼈 질환 및 자가면역질환 신약 후보물질 'MP2021'의 임상 1상 시험계획을 호주 인체연구윤리위원회(HREC)로부터 승인받았다고 6일 밝혔다.

이번 승인으로 메드팩토는 '백토서팁'에 이어 두 번째 임상 단계 신약 후보물질을 보유하게 됐다.

MP2021은 뼈를 파괴하는 다핵 파골세포의 형성을 유도하는 세포막 단백질 'TM4SF19'를 표적으로 하는 계열 내 최초(First-in-class) 신약 후보물질이다.

메드팩토는 류마티스 관절염과 골다공증, 암세포의 뼈 전이 등 뼈 질환과 염증성 자가면역질환 치료를 목표로 MP2021을 개발하고 있다. 이번 임상 1상에서는 건강한 성인을 대상으로 안전성을 평가한다.

회사는 지난 7월 임상시험계획 신청 당시 글로벌 기준에 맞는 데이터를 신속하게 확보하고, 향후 뼈 관련 희귀질환 임상에 필요한 환자 모집을 고려해 호주에서 임상을 진행한다고 밝힌 바 있다.

MP2021은 2023년 국가신약개발사업단(KDDF) 지원 과제로 선정돼 정부 연구비를 지원받고 있다.

sykim@newspim.com