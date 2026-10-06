삼척시의회, 신규 임용공무원 인사발령

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시의회는 6일 신규임용공무원 인사발령식을 가졌다. 이날 행사에서 김원학 의장은 신규임용공무원에게 임명장을 전달하며 공직에 첫발을 내디디는 직원들을 격려했다.
김원학 의장은 "삼척시의회의 일원이 된 것을 진심으로 환영한다"며 "시민을 대변하는 시의회의 일원으로 자부심과 책임감을 가지고 시민 복지 증진과 지역발전을 위해 최선을 다하길 바란다"고 당부했다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시의회는 6일 신규임용공무원 인사발령식을 가졌다. 이날 행사에서 김원학 의장은 신규임용공무원에게 임명장을 전달하며 공직에 첫발을 내디디는 직원들을 격려했다.
김원학 의장은 "삼척시의회의 일원이 된 것을 진심으로 환영한다"며 "시민을 대변하는 시의회의 일원으로 자부심과 책임감을 가지고 시민 복지 증진과 지역발전을 위해 최선을 다하길 바란다"고 당부했다.
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