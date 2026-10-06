동해시, '산불감시원·산림재난대응단' 126명 선발

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 6일 가을철 산불 예방 인력 126명 선발 절차를 진행했다.
- 산불감시원 90명은 10월 13일부터 14일 평가를 거쳐 선발했다.
- 산림재난대응단 36명은 11월 13일 발표 뒤 내년 1월 배치했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 가을철 산불 예방을 위해 산불감시원과 산림재난대응단 총 126명을 선발하기 위한 절차를 진행한다고 6일 밝혔다.
이번 모집에는 분야별로 세분화된 선발 절차가 마련됐다. 선발되는 인원은 산불감시원 90명과 산림재난대응단 36명으로 구성된다.
산불감시원 90명은 10월 13일부터 14일까지 2일간 직무수행평가를 실시하며 최종 결과는 10월 22일 공지된다. 이들은 11월 1일부터 관내 산불 취약지역 65곳에 배치돼 산불 감시 및 예방 활동을 수행하게 된다.
산림재난대응단 36명의 원서 접수는 10월 12일부터 13일까지 이뤄진다. 이들 또한 면접과 체력검정을 통해 선발될 예정이며 최종 합격자는 11월 13일 발표된다. 배치는 내년 1월 중 계획하고 있다.
동해시는 두 기구를 유기적으로 운영해 산불 취약지역에 대한 감시 체계를 강화하고 재난 발생 시 신속한 대응으로 시민의 안전을 도모하겠다고 밝혔다.
정인화 녹지과장은 "기후변화와 건조한 날씨로 산불의 위험이 높아지고 있는 상황에서 예방과 초기 대응이 중요하다"며 "산림재난 대응 인력의 전문성을 높여 시민들이 안심할 수 있는 체계를 구축할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com