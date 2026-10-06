동해시, '산불감시원·산림재난대응단' 126명 선발

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 가을철 산불 예방을 위해 산불감시원과 산림재난대응단 총 126명을 선발하기 위한 절차를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 모집에는 분야별로 세분화된 선발 절차가 마련됐다. 선발되는 인원은 산불감시원 90명과 산림재난대응단 36명으로 구성된다.

강원 동해시청 [사진=동해시청]

산불감시원 90명은 10월 13일부터 14일까지 2일간 직무수행평가를 실시하며 최종 결과는 10월 22일 공지된다. 이들은 11월 1일부터 관내 산불 취약지역 65곳에 배치돼 산불 감시 및 예방 활동을 수행하게 된다.

산림재난대응단 36명의 원서 접수는 10월 12일부터 13일까지 이뤄진다. 이들 또한 면접과 체력검정을 통해 선발될 예정이며 최종 합격자는 11월 13일 발표된다. 배치는 내년 1월 중 계획하고 있다.

동해시는 두 기구를 유기적으로 운영해 산불 취약지역에 대한 감시 체계를 강화하고 재난 발생 시 신속한 대응으로 시민의 안전을 도모하겠다고 밝혔다.

정인화 녹지과장은 "기후변화와 건조한 날씨로 산불의 위험이 높아지고 있는 상황에서 예방과 초기 대응이 중요하다"며 "산림재난 대응 인력의 전문성을 높여 시민들이 안심할 수 있는 체계를 구축할 것"이라고 말했다.

onemoregive@newspim.com