한미약품, 차세대 항암 기술 'SMDC' 공개…종양미세환경 표적

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FAP 표적 저분자 약물 접합체 전임상 결과 발표

췌장암 모델서 종양 성장 억제·생존기간 연장 관찰

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 지난달 28일부터 이달 1일까지 미국 보스턴에서 열린 '디스커버리 온 타깃 2026'에서 차세대 항암 기술인 저분자 약물 접합체(SMDC)의 전임상 연구 결과를 구두 발표했다고 6일 밝혔다.

이번에 공개한 SMDC는 종양미세환경에 있는 섬유아세포 활성화 단백질(FAP)을 표적으로 약물을 전달하도록 개발됐다.

한미약품 디스커버리 온 타깃(Discovery on Target) 2026 구연 발표 [사진=한미약품]

기존 항체-약물 접합체(ADC)는 암세포 표면의 종양연관항원을 인식하는 항체에 약물을 연결하는 방식이다. 다만 분자 크기가 커 종양 조직 내부로 침투하거나 약물이 고르게 분포하는 데 제약이 있을 수 있다. 암연관섬유아세포(CAF)와 세포외기질이 밀집된 종양미세환경에서는 약물 확산과 암세포 접근성이 제한될 수 있다.

한미약품은 이러한 한계를 보완하기 위해 ADC보다 분자 크기가 작은 SMDC에 주목하고, 종양미세환경의 CAF에서 높게 발현되는 FAP을 표적으로 선정했다.

FAP은 대부분의 정상 성인 조직에서는 발현이 제한적이지만 폐암과 연부조직육종, 췌장암·대장암 등 여러 고형암에서 높은 발현이 관찰되는 단백질이다.

한미약품은 신약 발굴 플랫폼인 DNA 인코딩 라이브러리(DEL) 스크리닝 기술을 활용해 FAP에 선택적으로 결합하는 새로운 구조 계열의 저분자 화합물을 발굴했다. 여기에 세포독성 약물을 접합해 SMDC를 개발했다.

혈액에서는 안정적으로 유지되고 종양미세환경에서 선택적으로 활성화되도록 설계한 링커도 적용했다. 이를 통해 약물이 종양 부위에서 작용하도록 했다.

전임상 연구에서는 FAP 발현 세포주를 이식한 마우스 모델에서 항암 효능을 확인했다. 췌장에 종양을 이식한 동소이식 마우스 모델에서도 종양 성장 억제와 생존기간 연장 효과가 관찰됐다.

한미약품 관계자는 "SMDC는 개별 암세포에 존재하는 특정 항원의 발현 여부에 의존하는 기존 ADC와 달리, 다양한 암종의 종양미세환경에서 형성되는 CAF의 FAP을 표적으로 약물을 전달할 수 있다는 점에서 차별화된다"며 "암세포 자체를 직접 표적하는 접근에서 나아가 종양을 둘러싼 미세환경까지 치료 범위를 확장할 가능성을 확인했다"고 말했다.

한미약품은 이번 연구 결과를 6∼8일 미국 텍사스 MD앤더슨암센터에서 열리는 '네이처 콘퍼런스－차세대 암 치료제'에서도 구두 발표할 예정이다.

sykim@newspim.com