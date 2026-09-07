한미약품, 품질문서 업무에 AI 도입…4000종 SOP 학습

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부 'AX 원스톱 바우처' 사업 선정

내년 APQR 보고서 초안 작성까지 자동화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 과학기술정보통신부가 주관하고 정보통신산업진흥원(NIPA)이 전담하는 'AX 원스톱 바우처 지원사업'의 제약·바이오 부문 지원 대상 기업으로 선정돼 품질보증(QA) 분야에 AI 솔루션을 도입한다고 7일 밝혔다.

사업명은 'Hanmi Q-Agent'로 삼성SDS, 메가존클라우드, 셀렉트스타 등 국내 기업들과 컨소시엄을 구성해 추진한다. 한미약품은 지난달 28일 서울 송파구 한미 C&C스퀘어에서 사업 발족식을 열었다.

지난달 28일 서울 송파구 한미 C&C스퀘어에서 한미약품과 삼성SDS, 메가존클라우드, 셀렉트스타 주요 관계자들이 'AX 원스톱 바우처 지원사업' 발족식 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한미약품]

한미약품은 사업을 총괄하며 사내 표준작업지침서(SOP)와 품질문서, IT 거버넌스, 정보보안 및 MES·LIMS·QMS 등 기간계 시스템 연계를 담당한다.

삼성SDS는 AX 인프라 구축을, 메가존클라우드는 AI 솔루션 구현과 튜닝을 맡는다. 셀렉트스타는 데이터셋 구축과 AI 신뢰성 평가를 통한 제3자 검증을 담당한다.

사업은 지난 7월 시작해 내년 12월까지 2년에 걸쳐 진행된다. 1차년도 사업비는 약 17억원으로 이 가운데 약 10억원이 정부지원금이다.

한미약품은 평택 바이오플랜트를 시작으로 QA 업무 자동화에 나선다. 올해는 평택사업장에서 사용하는 약 4000종의 SOP를 AI가 학습해 근거에 기반한 답변을 제공하는 시스템을 구축할 계획이다. 이를 통해 SOP 탐색과 규제 갭(Gap) 분석에 투입되는 업무 시간을 줄인다는 목표다.

2차년도에는 학습 데이터를 기반으로 APQR(연간품질평가보고서)의 목차별 보고서 초안을 자동 작성하는 체계를 구축할 예정이다.

AI 모델에는 업스테이지의 '솔라(Solar)'를 활용한다. 범용 AI를 그대로 사용하는 대신 한미약품의 품질 업무에 맞게 모델을 튜닝해 내부 품질보증 업무에 활용할 계획이다.

한미약품은 평택사업장에서 검증을 마친 Hanmi Q-Agent를 팔탄사업장과 R&D센터 등으로 확대할 예정이다. 적용 업무도 QA에서 QC(품질시험), R&D(연구·임상), RA·PV 등으로 넓히고 한미사이언스와 한미정밀화학, 북경한미약품 등 그룹사로 확대한다는 계획이다.

황상연 한미약품 대표는 "QA 분야는 그동안 철저한 수작업과 사후 대응 중심의 한계를 안고 있었다"며 "Hanmi Q-Agent 사업을 통해 평택을 시작으로 그룹사 전반에 AI 혁신 모델을 확산해 글로벌 수출 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com