우리은행, 예체능·IT 인재 육성 '우리 꿈.꾸.당' 3기 행사 개최

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 지난 3일부터 이틀간 예체능 및 IT 분야 장학생들과 함께 '우리 꿈.꾸.당' 3기 행사를 진행했다고 6일 밝혔다.

지난 3일과 4일 양일간 도봉숲속마을에서 열린 '우리 꿈.꾸.당(堂)' 3기 IT 집중 개발 캠프에 참가한 장학생들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=우리은행]

'우리 꿈.꾸.당'은 예체능 및 IT 분야에 재능을 가진 경제적 취약계층 청소년을 지원하는 사업으로, 이번 행사는 '네트워킹 데이'와 'IT 집중 개발 캠프'로 구분해 개최됐다.

예체능 분야 네트워킹 데이에는 음악 13명, 미술 12명, 체육 13명 등 총 38명의 장학생이 참가했다. 올림픽 레슬링 금메달리스트 정지현 선수의 특강을 비롯해 분야별 대학생 멘토들의 입시 피드백 및 소그룹 멘토링이 이어졌다.

IT 분야 장학생 12명은 IT 집중 개발 캠프에 참가했다. 참가자들은 AI 강사들의 경제활동 시뮬레이션과 금융교육 강의를 이수한 뒤, AI를 활용한 맞춤형 용돈 관리 앱을 직접 제작 및 시연했다.

홍민우 우리은행 사회공헌부 부부장은 "장학생들이 선배들의 조언을 바탕으로 역량을 기를 수 있도록 행사를 기획했다"며 "미래 세대의 성장을 지원하기 위한 프로그램을 이어가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com