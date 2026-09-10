우리은행 우리WON모바일, 추석 맞이 통신비 할인 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행의 알뜰폰(MVNO) 서비스 '우리WON모바일'이 추석을 맞아 9월 한 달간 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.
9월 중 우리WON모바일을 개통한 고객에게는 네이버페이 3만 포인트와 매월 5000원 상당의 멤버십 쿠폰을 제공한다. 아울러 더블쿠폰·직장인·청년드림·멤버십 데이터업 등 주요 15종 요금제 가입자에게는 6개월간 우리금융그룹 통합 포인트인 꿀머니를 지급해 실질적인 통신비 부담을 낮췄다.
추천인 제도도 함께 운영한다. 신규 개통 고객이 추천 코드를 입력하면 가입자에게 1만 꿀머니, 추천인에게 2만 꿀머니를 지급한다. 추천 실적은 최대 50명까지 인정되며, 상위 추천인 3명에게는 최대 50만 꿀머니를 추가 지급한다.
또한 오는 20일까지 청년드림요금제를 개통하는 고객에게는 커피 쿠폰을 추가 증정하는 별도 이벤트를 실시한다.
우리은행 관계자는 "명절을 맞아 이용자 혜택을 늘리고 통신비 부담을 낮추기 위해 이번 이벤트를 기획했다"고 전했다.
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