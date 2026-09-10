미생물로 CO₂ 잡고 산업열 저장…기가에떼·The Origin, 중기부 '최고혁신상'

AI 핵심 요약beta
- The Origin과 기가에떼가 10일 기후테크 최고혁신상을 받았다.
- 중기부는 제주 카카오 스페이스닷원에서 파이널 피칭을 열고 1억5700만원을 수여했다.
- 수상팀에 해외 IR과 투자유치 네트워킹을 지원하기로 했다.
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해외 IR·내년 창업사업화 지원 우대
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 오종원 기자 = 광합성 미생물로 이산화탄소(CO₂)를 포집하는 'The Origin'과 산업용 열에너지저장시스템을 개발한 기가에떼가 기후테크 최고혁신상을 받았다.
중소벤처기업부는 10일 제주 카카오 스페이스닷원에서 '모두의 챌린지 기후테크' 파이널 피칭을 열고 10개 수상팀에 총 1억5700만원의 상금을 수여했다고 밝혔다.
일반리그 1위에 오른 The Origin은 광합성 미생물을 활용해 이산화탄소를 포집하고 생분해성 플라스틱인 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)를 생산하는 탄소저감 소재를 선보였다.
스타트업리그 1위인 기가에떼는 수평 열성층 기술을 적용해 산업용 열을 무탄소화하는 정온 열에너지저장시스템을 발표했다. 두 팀에는 최고혁신상인 중기부 장관상이 수여됐다.
혁신상에는 일반리그의 REBLOCK과 YULMIX, 스타트업리그의 테라클과 리피드가 선정됐다. 우수상은 일반리그의 greenMRV와 Apexion, 스타트업리그의 엠씨이와 딥리뉴어블스가 받았다.
이번 행사는 기후테크 분야의 유망 창업기업을 발굴하기 위해 중기부와 한국과학기술원(KAIST)이 마련했다. 지난 5월 모집을 시작해 서류심사와 1차 오디션을 거쳐 20개 팀을 뽑고, KAIST 석·박사 전문인력과 사업을 고도화한 뒤 최종 10개 팀을 선정했다.
중기부는 수상팀에 해외 투자설명회(IR)와 투자유치 네트워킹을 지원한다. 2027년 창업패키지 등 사업화 지원사업 선정 과정에서도 우대할 예정이다.
조경원 중기부 창업정책관은 "기후테크는 기술 검증과 시장 형성에 시간이 필요하지만 기후위기 대응을 위한 핵심 수단"이라며 "초기 자금과 판로, 글로벌 진출을 단계적으로 연결해 기후테크 창업기업의 성장을 지원하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com