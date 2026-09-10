수은, 중견기업 AI 전환 최대 2억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행이 10일 중견기업 AI 전환 지원사업을 시작했다.
- 수은은 최대 2억원 규모 스마트 제조혁신 컨설팅을 제공한다.
- 이달 중 ESG·해외진출 등 맞춤형 공모도 진행한다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 중견기업의 인공지능(AI) 전환을 돕기 위해 최대 2억원 규모의 스마트 제조혁신 컨설팅 지원사업을 시작했다고 10일 밝혔다.
수은은 10일 한국중견기업연합회와 함께 서울 마포구 상장회사회관에서 설명회를 열었다. 100여명의 중견기업과 컨설팅 수행기관 관계자가 참석했다.
이 사업은 수출 중소·중견기업을 대상으로 기존의 환경·사회·지배구조(ESG) 규제 대응, 해외진출 자문, 통상리스크 대응 컨설팅에 더해 새로 추가된 프로그램이다.
컨설팅은 기업의 현장 진단부터 적용 가능 기술 설계, 소규모 실증(PoC)에 이르는 전 과정을 포함한다. 설명회에서는 반도체·스마트팩토리 등 AI 산업 지원을 위한 'AX 특별프로그램'도 소개됐다. 이 프로그램은 AI 산업 관련 수출·해외사업 및 시설재 수입 프로젝트에 중소·중견기업 대상 최대 1.6% 금융우대를 제공한다.
현장에서는 다양한 자문수요를 가진 기업들과 전문 컨설팅 수행기관 간 맞춤형 상담이 진행됐다. 수은은 이달 중 스마트 제조혁신, ESG, 해외진출, 통상리스크 분야의 기업 맞춤형 전문컨설팅 지원사업을 공모할 계획이다.
romeok@newspim.com