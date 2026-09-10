"10년 확정이율 4.40%"...삼성생명, '굴려받는연금보험' 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 10일 디지털 전용 연금보험을 출시했다.
- 이 상품은 일시납 후 10년간 확정이율 4.40%를 적용했다.
- 연금강화형은 유지 시 보너스와 대출·중도인출이 가능했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
55세 남성 1억원 가입 시 10년 뒤 적립액 약 1억5000만원
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 목돈을 한 번에 납입해 노후 연금을 준비할 수 있는 디지털 전용 상품 '삼성 굴려받는연금보험'을 출시했다고 10일 밝혔다.
이 상품은 가입 시 보험료를 일시납하고 최소 10년간 적립한 뒤 연금으로 받는 구조다. 2026년 9월 기준 가입 후 10년 동안 확정이율 연 4.40%가 적용된다. 사업비 차감 후 적립금에 연복리로 부리되며 10년 이후에는 회사의 운용자산이익률과 시장금리 등을 반영한 공시이율이 적용된다.
상품은 기본형과 연금강화형으로 구성됐다. 연금강화형을 장기 유지하면 가입 후 5년과 10년 시점에 각각 유지보너스 기준금액의 5%씩 총 10%의 유지보너스를 받을 수 있다. 다만 유지보너스 발생일 전에 계약을 해지하면 해당 적립액은 지급되지 않는다.
삼성생명에 따르면 55세 남성이 연금강화형에 일시납 보험료 1억원으로 가입할 경우 10년 후 적립액은 약 1억5000만원이다. 관련 세법상 비과세 요건을 충족하면 보험차익에 대한 이자소득세도 부과되지 않는다.
가입 연령은 20세부터 80세까지이며 최소 가입금액은 200만원이다. 퇴직금이나 예·적금 만기자금 등 목돈을 노후 연금 재원으로 활용하려는 고객을 주요 대상으로 한다.
가입 후 자금이 필요한 경우 별도 심사 없이 해약환급금의 최대 95%까지 보험계약대출을 이용하거나 적립액 일부를 중도 인출할 수 있다. 다만 중도 인출 시 적립액과 유지보너스가 줄어 향후 연금 재원이 감소할 수 있다.
디지털 전용 상품으로 삼성생명 다이렉트와 삼성금융 통합 앱 '모니모'에서 가입할 수 있으며 카카오뱅크 등 디지털 플랫폼에서도 판매한다.
삼성생명 관계자는 "10년간 정해진 이율이 적용되는 만큼 금리 변동에 대한 부담 없이 목돈을 노후 연금 재원으로 준비하려는 고객에게 적합한 상품"이라며 "디지털 환경에서 쉽고 편리하게 가입할 수 있는 상품과 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com