에이슬립·에어리퀴드헬스케어, 한국서 AI 수면무호흡 관리 모델 구축

AI 핵심 요약beta
- 에이슬립이 10일 에어리퀴드헬스케어와 MOU를 맺었다.
- 한국을 첫 협력 지역으로 앱노트랙 연계를 추진했다.
- 수면무호흡증 조기 선별·치료 후 관리 체계를 구축했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 에이슬립은 에어리퀴드헬스케어와 수면무호흡증 선별 및 관리 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다. 양사는 에이슬립의 AI 의료기기 '앱노트랙(Apnotrack)'이 활용되는 한국을 첫 협력 지역으로 정했다.
에어리퀴드헬스케어는 국내에서 바이탈에어 코리아를 통해 재택 환자 관리체계를 운영 중이다. 여기에 앱노트랙을 연계해 수면무호흡증 의심 환자의 조기 선별부터 진단, 치료 이후 관리까지 이어지는 체계를 구축할 계획이다.
구체적인 협력 분야는 미진단 환자 조기 발견, 수면다원검사 전 선별 검사를 통한 진단 절차 간소화, 양압기 치료 순응도 모니터링, 장기 환자 관리 지원 등이다.
앱노트랙은 스마트폰을 활용해 수면무호흡증을 선별하는 AI 의료기기다. 수면 중 발생하는 호흡음을 스마트폰 마이크로 수집·분석해 수면무호흡·저호흡 지수(AHI)를 산출한다.
에이슬립에 따르면 앱노트랙은 올해 1월 출시 후 8개월 만에 전국 600여 개 의료기관에서 처방되고 있다. 국내 상급종합병원의 50%가량이 도입 절차를 밟고 있으며, 국내 유통은 종근당이 담당하고 있다.
에어리퀴드헬스케어는 30개국에서 230만 명의 만성질환 환자를 가정에서 관리하는 재택의료 사업자다.
양사는 한국에서 구축한 협력 모델을 바탕으로 유럽 시장 적용 가능성도 살펴볼 예정이다. 앱노트랙은 지난 2월 유럽 MDR에 따른 CE 인증(Class I)을 획득하고 현지 초기 검증을 진행 중이다.
이동헌 에이슬립 대표는 "한국에서 첫 사례를 만들고 이를 유럽 여러 국가로 넓혀가겠다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com