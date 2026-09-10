르꼬끄 스포르티브, '노바 라이트 경량 다운' 출시… JYP 신인 킥플립 모델 기용

AI 핵심 요약beta
- 르꼬끄가 10일 노바 라이트 경량 다운을 출시하고 킥플립을 모델로 발탁했다.
- 신제품은 경량성과 방풍성을 강화하고 RDS 덕다운으로 보온성을 높였다.
- 르꼬끄는 Flip the Routine 캠페인과 M.O.F 팩도 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 스포츠 브랜드 르꼬끄 스포르티브(이하 르꼬끄)가 가을·겨울 시즌 신제품 '노바 라이트 경량 다운'을 출시하고, JYP엔터테인먼트의 신인 보이그룹 '킥플립(KickFlip)'을 브랜드 전속 모델로 발탁했다고 10일 밝혔다.
신제품 '노바 라이트 경량 다운'은 20데니어(D) 고밀도 나일론 원사와 마이크로 립스탑(격자 직조) 조직을 적용해 경량성과 방풍성을 강화했다. 마이크로 립스탑 직조는 외부 긁힘으로 인한 원단 손상 확산을 억제하는 특징이 있다. 충전재로는 동물 복지 기준을 준수한 책임 다운 기준(RDS) 인증 덕다운을 솜털 80%, 깃털 20% 비율로 충전해 보온성을 확보했다.
르꼬끄는 모델 발탁과 함께 '일상의 전환'을 주제로 한 'Flip the Routine' 캠페인을 전개한다. 그룹명 '킥플립'은 스케이트보드를 공중에서 360도 회전시키는 기술 명칭에서 착안한 것으로, 이번 캠페인 화보를 통해 신제품 경량 다운 스타일링을 선보인다.
이와 함께 스트리트 무드를 반영한 온라인 전용 라인업 'My Own Flip(M.O.F) 팩'을 별도로 선보인다. 스케이트보드 문화를 모티브로 한 그래피티 레터링과 브랜드 상징인 수탉 아트워크를 적용한 컬렉션으로, 후드 집업, 긴팔 티셔츠, 반팔 티셔츠, 비니, 캔버스 백 등 총 5종으로 구성된다.
'노바 라이트 경량 다운'은 르꼬끄 공식 온·오프라인 매장에서 판매를 시작한다. 온라인 전용 'M.O.F 팩'은 무신사 온라인몰을 통해 선공개된 후 브랜드 공식 온라인 채널로 판매처가 확대될 예정이다.
ohzin@newspim.com