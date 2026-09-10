KB금융, 블룸버그와 자본시장 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 10일 블룸버그와 협력 확대를 밝혔다.
- 양사는 9일 업무협약을 맺고 자본시장 협력을 추진했다.
- KB금융은 데이터·기술로 트레이딩·리스크 관리 강화를 노린다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹은 글로벌 금융정보 기업 블룸버그와 자본시장 사업 협력을 확대한다고 10일 밝혔다.
KB금융은 지난 9일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 블룸버그와 업무협약을 체결했다. 양사는 자본시장과 자산운용, 글로벌 사업을 중심으로 데이터·기술 분야에서 협력을 추진한다.
KB금융은 블룸버그의 금융정보·분석 솔루션을 활용해 트레이딩과 투자 업무 프로세스를 최적화하고 포트폴리오·리스크 관리 역량을 강화할 계획이다. 데이터 거버넌스와 디지털 전환 분야에서도 협력 과제를 발굴한다.
양사는 중장기적인 신규 협력 기회를 지속적으로 발굴하고 KB금융의 상품과 서비스를 글로벌 시장 참여자들에게 소개하기로 했다.
이번 협약은 양사의 오랜 협력 관계를 바탕으로 이뤄졌다. KB증권은 국내 금융회사 최초로 임직원을 대상으로 블룸버그 터미널 교육과 글로벌 금융시장 트렌드를 공유하는 '블룸버그 이노베이션 데이'를 개최한 바 있다.
KB금융 관계자는 "글로벌 자본시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 데이터와 AI를 기반으로 한 시장 역량뿐만 아니라 탄탄한 글로벌 네트워크가 필수적"이라며 "블룸버그와의 협력을 바탕으로 자본시장 분야의 전문성을 높이고 글로벌 사업 기반을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
romeok@newspim.com