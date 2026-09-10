"다시 책임질 기회 달라"...국힘 양홍규, 대전 서구을 조직위원장 도전

AI 핵심 요약beta
- 양홍규 전 위원장이 10일 서구을 조직위원장 공모에 나섰다.
- 그는 6·3 지방선거 패배 책임을 지고 사퇴했었다고 밝혔다.
- 당원 재신임을 받아 지역 밀착형 당협을 만들겠다고 했다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 양홍규 전 국민의힘 대전 서구을 당협위원장이 10일 서구을 조직위원장 공모에 나서며 당원들에게 재신임을 요청했다.
양 전 위원장은 이날 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 "지난 6·3 지방선거 패배의 책임을 지고 당협위원장직에서 스스로 물러났다"며 "사퇴가 책임의 끝이라고 생각하지 않는다"고 밝혔다.
이어 "패배의 원인을 돌아보고 잘못된 것은 고치고 부족했던 것은 채운 뒤 다시 국민과 당원의 평가를 받는 것 역시 정치인의 책임"이라며 "이번 공모는 과거의 자리로 돌아가기 위한 도전이 아니라 재신임을 묻는 과정"이라고 말했다.
그러면서 "과거 대선과 지방선거에서의 승리와 이번 지방선거 패배를 모두 정치적 자산으로 삼겠다"며 "다시 기회를 주신다면 더 강한 국민의힘, 더 낮은 국민의힘, 더 일하는 국민의힘을 만들겠다"고 강조했다.
당협 운영과 관련해서는 "당협위원장이 공천 때만 등장하는 사람이 돼서는 안 된다"며 "주민의 어려움을 듣고 지역 문제를 실제로 해결하는 당협을 만들겠다"고 밝혔다.
이어 "선거 때만 움직이는 조직이 아니라 365일 지역주민과 함께하겠다"며 당원 소통과 청년·여성·직능조직 활성화 등을 약속했다.
서철모 전 대전 서구청장의 조직위원장 공모 지원에 대해서는 "환영한다. 그게 실제 제 진심"이라며 "정당에서 신인들이 진입하기 어려운 여건이 있는 만큼 부담 없이 당당하게 경쟁했으면 좋겠다"고 말했다.
6·3 지방선거 패배 이후 책임론과 관련해서는 선거 다음 날 사퇴서를 제출한 사실을 설명하면서 다른 당직자들의 사퇴 여부에 대해서는 각자의 판단을 존중한다는 입장을 밝혔다.
국민의힘의 변화 방향에 대해서는 "상대방의 잘못만 지적해서는 국민의 마음을 다시 얻을 수 없다"며 "반대만 하는 야당을 넘어 국민에게 정책과 미래를 제시하는 대안정당, 수권정당이 돼야 한다"고 강조했다.
양 전 위원장은 "패배의 책임을 피하지 않았기 때문에 물러났지만 이제 물러났다는 사실에만 머물러 있지 않겠다"며 "다시 당원들의 판단과 지역주민들의 평가를 받겠다"고 거듭 강조했다.
vincent977@newspim.com