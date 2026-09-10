'신한음악상 수상' 박진형, 루빈스타인 콩쿠르 준우승

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 박진형이 8일 텔아비브 콩쿠르서 준우승했다고 10일 밝혔다.
- 박진형은 이스라엘 필하모닉과 프로코피예프 협주곡 2번을 협연했다.
- 박진형은 신한음악상 수상 뒤 국내외 콩쿠르서 잇따라 성과를 냈다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 제6회 신한음악상 피아노 부문 수상자 박진형이 지난 8일(현지시간) 이스라엘 텔아비브에서 열린 '제18회 아르투르 루빈스타인 국제 피아노 마스터 콩쿠르'에서 준우승을 차지했다고 10일 밝혔다.
박진형은 요엘 레비가 지휘하는 이스라엘 필하모닉 오케스트라와 함께 프로코피예프 피아노 협주곡 2번을 협연했다.
루빈스타인 콩쿠르는 1974년 창설돼 3년마다 개최되는 세계적 권위의 피아노 콩쿠르다. 한국인으로는 손열음(2005년 3위), 조성진(2014년 3위) 등이 입상한 바 있다.
박진형은 2014년 신한음악상 수상 이후 국내외 주요 콩쿠르에서 성과를 이어왔다. 2016년 프라하의 봄 국제 음악 콩쿠르 피아노 부문에서 한국인 최초로 우승했고, 2025년 모로코 필하모닉 오케스트라 국제 음악 콩쿠르에서도 우승했다.
신한음악상은 2009년 신한은행 직원들의 기부금으로 시작된 클래식 유망주 발굴 프로그램이다. 수상자에게 장학금 1600만원과 해외 단기연수 기회, 세종체임버홀 정기연주 기회 등을 제공한다.
romeok@newspim.com