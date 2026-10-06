타불라, 오픈웹 데이터 기반 리얼라이즈 ID 공개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 퍼포먼스 광고 플랫폼 타불라(Taboola)가 소비자의 구매 관련 행동을 오픈웹 전반에서 통합 분석하는 '리얼라이즈 ID'를 출시한다고 6일 밝혔다.

[이미지=타불라]

최근 소비자들은 여러 정보 탐색 과정을 거쳐 구매 결정을 내린다. 뉴스 콘텐츠 접촉, 검색, 가격 비교, 생성형 AI를 통한 정보 확인 등 다양한 과정에서 소비자 데이터가 분산되고 있다.

리얼라이즈 ID는 이러한 분산된 식별 정보를 연결해 구매 의도가 높은 이용자를 파악하고, 의도가 형성되는 시점을 광고주가 확인할 수 있도록 지원한다.

해당 정보는 타불라의 '리얼라이즈' 플랫폼과 연동돼 구매, 잠재 고객 확보, 사이트 방문 등 다양한 퍼포먼스 광고 목표에 활용된다.

리얼라이즈 ID는 미디어 소비, 광고 상호작용, 구매 행동 데이터를 분석한다. 콘텐츠 참여, 스크롤 깊이, 체류시간, 광고 클릭, 동영상 조회, 특정 검색 키워드, 전환 및 견적 요청 시작 등의 정보가 포함된다.

타불라는 수십억 건의 구매 관련 행동 데이터를 AI로 분석해 소비자의 미디어 이용과 구매 행동 사이의 연관성을 파악하고, 구매 의도가 명확해지기 전에 이를 예측한다.

예를 들어 금융 기사를 본 소비자가 계좌를 검색하고 신용카드 광고를 클릭한 뒤 계좌 개설 페이지를 방문하는 경우, 각 단계의 행동을 연결해 소비자의 관심이 실제 구매 행동으로 발전하는 과정을 파악할 수 있다.

타불라에 따르면 리얼라이즈 ID 기반 의도 예측 모델을 활용한 광고주의 전환 효율은 최대 2.4배 향상됐다. 엘 코르테 잉글레스, ERGO, 알리안츠 등도 리얼라이즈와 관련 데이터를 활용하고 있다.

아담 싱골다 타불라 CEO는 "AI가 기존 검색 행동을 변화시키고 기존 채널의 업무 처리이 한계에 도달하면서 추가 성장을 만드는 것이 그 어느 때보다 어려워지고 있다"며 "퍼포먼스 마케터가 성장을 확장하려면 검색과 소셜을 넘어 소비자가 다양한 콘텐츠 접점에서 정보를 탐색하고 비교하며 구매 결정을 내리는 환경까지 살펴야 한다"고 말했다.

이어 "리얼라이즈 ID는 타불라만의 데이터 경쟁력을 활용해 퍼포먼스 마케터가 오픈웹에서 나타나는 소비자의 의도를 사라지기 전에 포착하고 활용할 수 있도록 지원한다"고 밝혔다.

이번 솔루션은 소비자의 다양한 탐색 행동을 개별 신호로 보는 데서 나아가 하나의 구매 흐름으로 분석해 광고 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

whitss@newspim.com