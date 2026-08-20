SK엔무브, HF싱클레어와 맞손…북미 윤활기유 판로 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

그룹Ⅲ 윤활기유 장기 공급…북미 일부 지역 유베이스 독점 유통

중동발 공급 불안 속 프리미엄 기유 수요 대응

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SK엔무브가 미국 대형 정유기업 HF싱클레어와 손잡고 북미 윤활기유 시장 공략을 강화한다.

SK엔무브는 19일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 HF싱클레어와 북미 그룹Ⅲ 윤활기유 공급 및 유통 협력을 위한 협약식을 열었다고 20일 밝혔다. 양사는 지난 3일 장기 공급 계약을 체결한 바 있다.

이날 협약식에는 김원기 SK엔무브 사장과 허정욱 SK엔무브 기유사업본부장, 매튜 조이스 HF싱클레어 윤활유·스페셜티 부문 수석부사장 겸 사장, 리앤 클리랜드 부사장 등이 참석했다.

이번 계약에 따라 SK엔무브는 HF싱클레어 윤활유·스페셜티 부문에 고급 윤활기유인 그룹Ⅲ 제품을 장기 공급한다.

HF싱클레어는 SK엔무브의 윤활기유 제품인 유베이스(YUBASE)를 활용해 자체 윤활유 제품을 생산하고 북미 일부 지역에서는 유베이스를 독점 유통할 예정이다.

HF싱클레어는 미국 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 정유기업으로 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코 등에 정유 설비를 보유하고 있다. 미국과 캐나다, 네덜란드에서 엔진오일과 특수 윤활유 제품 등을 생산해 80개국 이상에 공급하고 있다.

윤활기유는 자동차 엔진오일 등 윤활유를 만드는 기초 원료다. 이 가운데 그룹Ⅲ 윤활기유는 원유를 고도로 정제한 고급 제품으로, 그룹Ⅰ·Ⅱ 제품보다 불순물이 적고 점도지수가 높아 온도 변화가 큰 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 것이 특징이다.

[사진=SK엔무브]

최근 중동발 지정학적 리스크로 일부 정제설비 가동에 차질이 빚어지면서 그룹Ⅲ 윤활기유를 중심으로 공급 부족 현상이 나타나고 있다. 회사는 이번 협력을 통해 북미 지역 그룹Ⅲ 윤활기유 판로를 확대하고 글로벌 시장에서의 영향력을 높일 것으로 기대하고 있다.

SK엔무브는 울산과 스페인, 인도네시아 등 3개국에 그룹Ⅲ 윤활기유 생산 거점을 두고 있으며 미주와 유럽, 아시아 등 세계 40여개국에 제품을 판매하고 있다.

김원기 SK엔무브 사장은 "이번 협력은 북미 지역에서 안정적인 판로를 확보해 SK엔무브의 북미 사업 기반을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "SK엔무브의 안정적 공급 역량과 HF싱클레어의 폭넓은 유통 네트워크를 결합해 북미 고객들에게 더욱 안정적인 제품 공급 기반을 제공할 것"이라고 말했다.

한편 SK엔무브는 현재 SK온의 사내독립기업(CIC)으로 운영되고 있다.

heoneykim@newspim.com