HD현대마린엔진, 폭염 속 협력사 17곳 수박화채 제공…근로자 재충전 지원

AI 핵심 요약beta
- HD현대마린엔진은 20일 협력사 17곳에 수박화채를 전달했다.
- 폭염 속 현장 근로자 1800여명의 노고를 격려했다.
- 계절별 지원으로 안전한 작업환경 조성에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한여름 폭염 속, HD현대마린엔진이 협력사 현장에 '수박화채' 한 그릇을 들고 찾아가 직원들의 땀 식히기에 나섰다.
HD현대마린엔진은 20일 창원, 함안, 김해·울주, 부산, 양산 등 5개 지역에 있는 사외 협력사 17곳을 방문해 임직원 1800여명에게 수박화채를 전달했다고 밝혔다.
이번 혹서기 수박화채 행사는 한여름 폭염 속에서도 현장에서 땀 흘리며 근무하는 협력사 임직원의 노고를 격려하고, 안전한 작업 분위기를 돕기 위해 마련됐다.
회사는 단순한 간식 제공을 넘어 근로자의 심리적 피로를 덜고 작업 집중도를 높이는 현장 지원 성격의 프로그램으로 의미를 부여했다.
수박화채를 받은 협력사 직원들은 잠시나마 더위를 잊고 재충전의 시간을 갖는 등 대체로 긍정적인 반응을 보였다. 한 협력사 직원은 시원한 수박화채로 짧은 휴식을 취할 수 있었다며 남은 여름에도 안전에 유의하며 근무하겠다고 말했다.
HD현대마린엔진 관계자는 "혹서기에도 현장에서 최선을 다하고 있는 협력사 임직원에게 이번 행사가 작은 즐거움과 재충전의 계기가 되기를 바란다"면서 "앞으로도 협력사와 함께 안전하고 건강한 작업환경을 조성하기 위한 현장 중심의 지원을 이어가겠다"고 말했다.
HD현대마린엔진은 계절별로 협력사 현장을 찾는 프로그램을 운영하며 소통을 강화하고 있다. 지난 겨울에는 사외 협력사를 대상으로 혹한기 어묵차 행사를 진행해 한파 속 근로자의 체온 유지와 휴식을 도왔다.
news2349@newspim.com