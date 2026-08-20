케이엔에스, 미국 데이터센터 자동화 설비 수주

AI 핵심 요약beta
- 케이엔에스는 20일 자회사 은성FA가 미국 AI 데이터센터용 버스덕트 자동화 설비를 수주했다고 밝혔다.
- 이번 설비는 수작업 가공을 자동화해 생산 효율과 정밀도, 품질 안정성을 높인다.
- 회사 측은 AI 데이터센터 확산에 맞춰 해외 인프라 자동화 공급을 확대하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 케이엔에스는 자회사 은성FA가 미국 인공지능(AI) 데이터센터용 버스덕트 자동화 설비를 수주했다고 20일 밝혔다. 케이엔에스는 첨단산업용 무인 자동화 설비를 만드는 업체다.
은성FA가 수주한 설비는 데이터센터에 들어가는 버스덕트의 일부 생산 공정을 자동화하는 장비다. 기존에 수작업으로 진행하던 가공 공정을 자동화해 생산 효율과 정밀도, 품질 안정성을 높이는 설비라는 것이 케이엔에스 측 설명이다. 이 설비로 제작한 제품은 구글과 아마존, 메타, 오픈AI 등 대규모 데이터센터 운영 사업자(하이퍼스케일러)의 시설에 공통 적용된다.
버스덕트는 대용량 전기를 전달하는 전력 배전 시스템이다. 그래픽처리장치(GPU) 서버 수천대가 동시에 가동되는 AI 데이터센터는 대규모 전력을 동시에 공급해야 해, 버스덕트가 광통신과 함께 핵심 설비로 꼽힌다.
AI 데이터센터 시장이 커지면서 전력 인프라 설비의 생산 자동화 수요도 늘고 있다. 대규모 데이터센터 운영 사업자들이 세계 각지에서 데이터센터 신설과 증설을 이어가면서 버스덕트와 관련 자동화 설비 수요도 함께 늘어나는 구조다.
시장조사업체 마켓앤드마켓에 따르면 해외 데이터센터 버스덕트 시장 규모는 지난해 약 53억달러에서 2032년 약 96억달러로 성장할 전망이다.
은성FA는 반도체·전장 분야 정밀 자동화 설비를 만드는 업체로, 모회사 케이엔에스와 함께 첨단산업용 무인 자동화 설비를 개발·공급하고 있다. 올해 6월까지 신규 수주액은 약 132억원이며, 최근 해외 모빌리티 기업의 1차 협력사로 선정됐다.
케이엔에스는 이번 수주를 계기로 해외 AI 데이터센터 인프라 시장 공급을 확대할 계획이라고 밝혔다. 유럽 등 주요 지역에서 AI 데이터센터 증설이 확대되면 비슷한 규모의 자동화 설비를 추가 공급할 수 있을 것으로 회사 측은 보고 있다.
케이엔에스 관계자는 "데이터센터 시장은 AI 산업 성장과 함께 빠르게 성장하고 있는 분야"라며 "이번 수주를 시작으로 국내외 데이터센터 인프라 자동화 시장에 공급을 늘려 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com